Norrie supera Goffin dopo 5 set, ora la semifinale con Djokovic!

Eccola la prima semifinale di Wimbledon 2022, Cameron Norrie supera Goffin e andrà a sfidare Novak Djokovic in una semifinale che promette spettacolo con l’inglese che potrà contare sul pubblico di casa che lo spingerà a gettare il cuore oltre l’ostacolo!



Quasi a sorpresa, in punta di piedi ma con tanti meriti Cameron Norrie raggiunge per la prima volta in carriera la semifinale in un torneo dello slam andando a sfidare Novak Djokovic, favorito assoluto per la vittoria dei Championships.

L’inglese supera Goffin dopo oltre tre ore e mezza di partita con il risultato di 3/6,7/5,2/6,6/3,7/5

Entrambe le vittorie di oggi avvengono in rimonta, anche Norrie infatti ribalta il vantaggio iniziale di Goffin che nel momento decisivo del quinto set perde a zero la battuta spianando la strada all’inglese che esulta raccogliendo tutto l’affetto del pubblico britannico.

Norrie, vittoria da campione!

Per un inglese è ancora più complicato giocare a Wimbledon dove le aspettative sono tante e la pressione ed il tifo può generare un effetto contrario rischiando di mandarti fuori giri.

Non si è lasciato intimidire Cameron Norrie che ha tirato fuori la miglior partita della sua carriera sul campo più prestigioso senza mai tremare di fronte al Royal Box al completo, William e Kate compresi.

Goffin ha condotto la partita fin dal primo scambio ma l’inglese ha avuto il grande merito di rimanere sempre con la testa giusta all’interno del match approfittando dei momenti di difficoltà del tennista belga e rimontando il quarto di finale.

L’impresa ora per Norrie sembra oggettivamente molto proibitiva, battere Novak Djokovic sul campo centrale di Wimbledon significherebbe dare una svolta decisiva ed immediata alla propria carriera, l’inglese però ha chiaramente detto di crederci e di non aver mai sentito prima d’ora queste sensazioni positive.

Tanti i rimpianti per David Goffin che, come spesso gli è successo in carriera, esce dai giochi nel momento più bello dimostrando come al suo tennis manchi sempre qualcosa che lo porti ad elevare il suo livello.

Nessuna sorpresa dunque nella prima giornata di quarti di finale, Cameron Norrie e Novak Djokovic confermano i loro pronostici ed accedono alla prima semifinale di Wimbledon in programma Giovedì, domani Nadal e Kyrgios proveranno a fare lo stesso ed a regalare al pubblico britannico un’altra grande giornata di tennis.