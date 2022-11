Nord Stream, l’sms di Truss a Blinken | La Russia minaccia ritorsioni

Emergono nuovi particolari che andrebbero a sostegno delle accuse russe nei confronti della Gran Bretagna in merito al sabotaggio dei gasdotti di Nord Stream. Spunta un sms mandato da Truss e Blinken proprio il famoso 26 settembre.

La Russia da tempo attacca il Regno Unito in merito al presunto sabotaggio nel Mar Baltico che ha danneggiato l’impianto del gasdotto di Nord Stream 1 e 2. Putin ha ripetutamente puntato il dito contro la Gran Bretagna ritenendola parte integrante dell’attacco fin dall’inizio, ma Londra ha sempre smentito il proprio coinvolgimento.

Anche per quanto riguardo l’attacco nel Mar Nero, che ha colpito una flotta russa, Mosca ha puntato il dito contro il Regno Unito, affermando di avere le prove e ora è spuntato un messaggio che metterebbe nei guai l’ex premier Liz Truss.

Nord Stream, sms tra premier Truss e Blinken

Il messaggio sarebbe arrivato appena è stato sabotato il Nord Stream. A portare alla luce l’sms è stato il tecnico informatico tedesco ma con cittadinanza danese Kim Dotcom. L’uomo, che è attualmente nel mirino dell’Fbi, vive in Nuova Zelanda ed è un esperto hacker: a suo avviso il messaggio è una prova inconfutabile. Il testo del messaggio riporta: “È tutto fatto” all’ora esatta dell’attacco nel Mar Baltico.

Prove che non sembrano però preoccupare la Gran Bretagna ma anzi da Londra riferiscono che le accuse sono infondate e un messaggio non sarebbe in ogni modo utilizzabile come accusa.

La Russia minaccia ritorsioni

Già nei giorni scorsi, però, la Russia ha additato la Gran Bretagna di essere parte integrante sia del sabotaggio al Nord Stream che alla flotta russa nel mar Nero.

Riguardo al messaggio emerso di Truss, il sottosegretario alla difesa russo ha detto: “Impossibile non prestare attenzione al messaggio sms che l’allora primo ministro britannico Liz Truss, un minuto dopo l’esplosione dei gasdotti, ha inviato al segretario di Stato americano Antony Blinken riferendo che ‘è tutto fatto”.

Putin ha detto che questa intromissione non resterà impunità. Ora nella cerchia degli ostili della Russia troviamo in pole position il Regno Unito e sale la preoccupazione di ritorsioni.

Riguardo al messaggio però anche la portavoce del Cremlino Zakharova è scettica e non ha espresso la sua opinione anche se le è stato chiesto esplicitamente cosa pensasse. La donna ha risposto semplicemente “Truss ha scritto quel messaggio?”.

Londra continua a negare il coinvolgimento in queste vicende. L’attacco alla flotta russa ha portato Mosca a sospendere la sua partecipazione al patto del grano agitando i mercati alimentari internazionali.

Dopo aver ricevuto però rassicurazioni ma soprattutto garanzie da Kiev ha deciso di rientrare nell’accordo anche se nelle ultime ore è emerso qualche dubbio sulla piena ripresa russa all’interno dell’accordo.

Si apprende che la Russia ha svolto oggi un esercitazione nel mar Bianco. Ha testato un missile balistico lanciato da un sottomarino che ha colpito il bersaglio e Putin si dice soddisfatto dell’operazione e del suo risultato.