Bolelli e Fognini perdono e dicono addio al sogno Finals

Finisce la corsa di Simone Bolelli e Fabio Fognini, la coppia azzurra viene superata a Parigi Bercy dal duo Middelkoop/Bopanna e dice addio al sogno di partecipare alle ATP Finals.

Per raggiungere il torneo torinese infatti gli azzurri avrebbero dovuto raggiungere almeno la finale nel torneo parigino.



Fine delle speranze per le Finals ATP. Il sogno di Bolelli e Fognini svanisce a Parigi davanti al duo formato da Middelkoop e Bopanna che vincono per 6/4,7/5.

L’Italia non avrà nessun rappresentante tra singolare e doppio al prestigioso torneo torinese di fine stagione.

Dopo il forfait di Berrettini e l’eliminazione di Sinner infatti anche l’ultima speranza azzurra svanisce a Parigi.

Fognini e Bolelli rimangono cosi al decimo posto nel ranking e saranno soltanto la seconda coppia di sostituti a Torino.

Partita brutta da parte degli azzurri che perdono la grande occasione di qualificarsi dimostrando ancora una volta una condizione fisica ormai in costante calo e non più all’altezza di tornei cosi competitivi.

Fognini e Bolelli eliminati da Parigi

Ottavi di finale senza storia a Parigi con Middelkoop e Bopanna che controllano senza particolari problemi il tandem composto da Bolelli e Fognini e raggiungono i quarti di finale del torneo parigino.

Quella che era una fortissima probabilità diventa ora una certezza con gli azzurri che sono aritmeticamente fuori dalle ATP Finals di fine stagione.

Gli italiani infatti avrebbero dovuto raggiungere almeno la finale nel torneo per garantirsi i punti necessari per raggiungere il torneo piemontese.

Un primo set giocato male dai campioni degli Australiani Open del 2015 che commettono tanti errori non forzati servendo con poca precisione soprattutto nei momenti chiave della partita.

Dopo anni di successi sembra ormai arrivata inevitabilmente la fase discendente della loro carriera in doppio con un 2022 decisamente deludente rispetto alle aspettative iniziali.

Nel secondo parziale arriva la timida reazione degli azzurri che però perdono il break decisivo sul 6-5 e abbandonano cosi il torneo.

Il duo italiano chiuderà la stagione da numero 10 del ranking ATP e sarà la seconda riserva alle ATP Finals di Torino.

Senza Berrettini e Sinner il tennis italiano guarderà il torneo torinese da spettatore ma si concentrerà sulle Next Gen ATP Finals di Milano dove il nostro Lorenzo Musetti proverà ad arrivare fino in fondo nel torneo.

Oggi Musetti ha raggiunto i quarti di finale di Parigi Bercy superando in rimonta Casper Ruud e rimanendo l’unico azzurro ancora dentro al torneo parigino.