Nord d’Italia, in questa città sbuca un cartello contro chi si lamenta del caldo

Le storie assurde sono sempre all’ordine del giorno. Scopriamo insieme quella che vede come protagonista un cartello in Nord d’Italia contro chi si lamenta del caldo.

Le pagine del libro più voluminoso di sempre non basterebbero a raccogliere tutte le storie assurde che ogni giorno si verificano nel mondo. Alcune fanno ridere mentre altre sono così tanto strane da lasciare chi le ascolta senza parole.

La storia di cui vi vogliamo parlare oggi si è verificata in un piccolo paesino del Nord Italia. Il protagonista indiscusso è un cartello che è stato affisso proprio in onore di chi si lamenta sempre del caldo. Ecco, dunque, che cosa è successo e che cosa riporta il famoso cartello di cui tutti parlano da qualche ora a questa parte.

Aumento delle temperature: il caldo fa brutti scherzi?

Come negli ultimi anni, anche l’Estate del 2023 si è contraddistinta per le temperature da record. Sebbene la situazione si sia in parte attenuata, fino a qualche giorno fa la colonnina del termometro superava i 40°C in molte regioni italiane.

Se per alcuni l’Estate è una stagione molto attesa, per altri è un vero e proprio incubo, in quanto diventa difficile persino respirare.

Il caldo non è facile da gestire ed è proprio per questo che i mesi estivi sono stati descritti come i più pericolosi dell’anno. Purtroppo in questa fase le persone tendono a perdere la ragione ed è per questo che aumentano il numero di omicidi, liti e atti di vandalismo.

Per fortuna esiste anche chi ha delle reazioni diverse, come colui che si è reso il protagonista indiscusso di questa storia.

Ci troviamo in un paesino del Nord Italia, uno di quelli che ha dovuto fare molti conti con l’afa. Da sempre si pensa che al Nord le temperature siano più miti, ma in realtà l’umidità è alle stelle e questo non fa altro che rendere l’aria ancora più asfissiante. Questa persona però, ritiene che al mondo esista una cosa ancora più insopportabile della calura estiva. Stiamo parlando delle lamentele delle persone.

Strano cartello compare in un piccolo Paese del Nord Italia

Le lamentele sono una prerogativa dell’essere umano che, come tutti sappiamo, non è mai contento. Proprio per questo, in un piccolo paesino del Nord della penisola è comparso un cartello alquanto particolare che è stato affisso sulla facciata della casa dell’uomo in questione.

A raccontare il fatto il famosissimo inviato di Striscia la notizia Cristiano Militello, il quale ha fotografato il cartello e lo ha pubblicato sulle sue storie Instagram. Parliamo di un cartello molto elementare, realizzato su un classico foglio bianco di quelli che vengono utilizzati per stampare i documenti.

Sul foglio bianco compare la scritta “Fioi xe caldo perchè xe està. Non ste ripetar ‘Che cald’ ogni tre pad do”. Questa frase può essere tranquillamente riassunta con “Ragazzi fa caldo perché è estate, non state a ripetere ‘Che caldo’ ogni tre per due”.

Il simpatico autore ha quindi fatto notare come lamentarsi costantemente del caldo non farà di certo migliorare la situazione, in quanto siamo in Estate ed è normale che si verifichi tutto questo. Ad ogni modo, il cartello ha saputo conquistare l’attenzione dei passanti e di tutti coloro che non hanno potuto fare a meno di trattenere una risata. In effetti l’autore del cartello ha sicuramente ragione: lamentarsi non serve a niente.

Il clima è destinato a cambiare?

Per quanto riguarda il caldo, invece, non abbiamo grandi notizie. I telegiornali dell’ultimo periodo sono stati piuttosto chiari a tal proposito. Ogni Estate che viviamo potrebbe essere la più fresca della nostra vita, in quanto la situazione andrà a peggiorare con il trascorrere del tempo.

La causa di tutto questo è sicuramente legata all’inquinamento. all’effetto serra e a tutto ciò che ha provocato il surriscaldamento globale. La situazione appare particolarmente allarmante nella zona dei ghiacciai, i quali si stanno sciogliendo inesorabilmente. Purtroppo non c’è modo di porre rimedio a quanto si sta verificando nel mondo.

Un altro dato piuttosto preoccupante riguarda l’altezza delle onde registrate nei pressi della California. Ancora una volta il responsabile di tutto questo è l’aumento della temperatura, in quanto avrebbe generato dei movimenti sismici in grado di far crescere a dismisura queste onde anomale. Forse dovremmo rivedere i nostri comportamenti in modo da migliorare in vista del futuro.