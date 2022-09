“Non vedo l’ora di essere mamma”, Federica Pellegrini: l’annuncio scioglie il cuore dei fan

By

Non è convolata a nozze nemmeno da un mese Federica Pellegrini che già sente la voglia irrefrenabile di diventare mamma.

Il matrimonio di Federica Pellegrini è stato un sogno ad occhi aperti che si è svolto a Venezia lo scorso 27 agosto.

La carriera di Federica Pellegrini

Dopo essere convolata a nozze con Matteo Giunta, Federica Pellegrini ha raccontato alla stampa di sentirsi già una persona diversa rispetto a quella che ha incantato il mondo in acqua. Oggi 34 enne, la Pellegrini è stata la nuotatrice più grande della storia, nonché primatista mondiale dei 200 metri in stile libero nonché europea dei 400 metri. Tra i premi che ha conquistato ci sono: 1 oro olimpico, 6 ori ai mondiali e 11 record mondiali.

Non appena ha smesso di nuotare, Federica Pellegrini ha avuto paura di sentire il vuoto invece, ha raccontato che per lei è stata una vera e propria liberazione. Smettere di nuotare dopo 20 anni è stato sicuramente difficile, ha raccontato. Poi, ha aggiunto che dopo essersi ammalata di covid non si è mai ripresa al 100%.

Dopo essersi ritirata si è dedicata a tantissime altre cose e, nel frattempo, il suo preparatore atletico ed allenatore effettivo, Matteo Giunta, è diventato suo marito dopo quattro anni di convivenza.

Convolare a nozze per lei è stato un sogno, soprattutto farlo a Venezia. Sua madre era originaria di Murano e lavorava in un negozio a piazza San Marco mentre suo padre lavorava al Bar Florian. Tra i due ci fu un colpo di fulmine. L’abito bianco nella sua testa c’è sempre stato e ha raccontato che sarebbe stato sconfortante se non avesse trovato l’amore della sua vita che oggi è incarnato da Matteo.

La sua voglia di diventare mamma

Al momento, Federica Pellegrini si descrive come mamma di quattro bulldog francesi che, a sua detta, sono particolarmente impegnativi. Non possono essere lasciati a casa da soli tutto il giorno e pochi uomini si sarebbero prestati ad una convivenza con loro.

Mentre i cani rimarranno quattro, l’ex nuotatrice si è detta pronta a diventare mamma. Non solo per amare i suoi figli incondizionatamente ma anche per quella connessione speciale che si crea tra madre e feto sin dal momento del concepimento.

Di seguito le sue parole:

“Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te. Voglio sentire cosa si prova ad avere la pancia”.

Se da un lato è certa che i figli arriveranno, dall’altro, per il momento sta pensando a uno per vedere come va.