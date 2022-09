Mestre, sparatoria in un centro commerciale: due feriti

Paura questa mattina tra i clienti dell’ex Auchan di Mestre, attualmente ‘Le Porte di Mestre’, centro commerciale sito nella cittadina veneta.

Stando alle prime informazioni, un bandito – un 65enne sardo – è stato colpito da colpi d’arma da fuoco, e un vigilantes sarebbe rimasto ferito. Sul posto al momento diverse squadre di Polizia.

Il conflitto a fuoco sarebbe avvenuto durante un tentativo di assalto a un furgone portavalori, giunto all’ingresso del centro commerciale per effettuare un prelievo da una cassa continua.

Quando la guardia giurata si è resa conto di quanto stesse accadendo, ha tentato di bloccare il malvivente, ferendolo con il calcio della pistola d’ordinanza.

Il bandito ha risposto all’aggressione, esplodendo almeno due colpi contro la guardia giurata, che è rimasta ferita all’inguine.

Il vigilantes è stato quindi soccorso e trasferito in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Ferito lievemente l’aggressore.

La testimonianza di un cliente

Come riferisce Il Gazzettino, al momento del furto, erano presenti diverse persone all’interno del centro commerciale.

«Tanta paura e un fuggi fuggi generale, perché abbiamo sentito distintamente due colpi di pistola. sono corsa fuori dove ho visto il furgone portavalori e la guardia giurata sanguinante a terra. Altre persone scappavano, senza capire cosa stesse succedendo»

ha raccontato una cliente del centro commerciale.

Il bandito, che era a volto scoperto e indossava soltanto un cappellino, è stato fermato e condotto in carcere.

Al momento gli inquirenti stanno cercando di capire se al colpo abbiano preso parte altri complici o se l’assalitore si sia mosso da solo, ipotesi che sembra poco plausibile.

Il ladro sarebbe entrato in azione approfittando del momento in cui alcune guardie giurate stavano sistemando dei sacchi di soldi prelevati dal centro commerciale.

Nella sparatoria non sono rimaste coinvolte altre persone. Gli agenti sono al lavoro per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza del maxi store, per capire cosa sia realmente accaduto.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Scientifica.