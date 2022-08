“Non vedo l’ora”, Belen Rodriguez: la conferma fa esplodere il cuore di gioia a Stefano

Sono mesi, oramai, che il ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è stato ufficializzato. I due, al momento, appaiono più uniti che mai, ecco perché è iniziata già a spuntare l’ipotesi di un terzo figlio.

Il 2012 è stato l’anno in cui, per la prima volta, gli sguardi di Belén Rodriguez e Stefano De Martino si sono incrociati. La conduttrice e il ballerino si sono conosciuti negli studi del talent show Amici di Maria De Filippi e, tra i due, è scattata subito una speciale complicità.

Solo un anno dopo, nel 2013, Belén e Stefano sono convolati a nozze, e sono anche diventati genitori del loro unico figlio, Santiago. Il loro amore ha fatto sognare milioni di italiani, ma a un certo punto, qualcosa tra i due si è rotto, motivo per il quale hanno preso la decisione di separarsi.

Ad oggi, De Martino e la Rodriguez sono tornati insieme per la terza volta e, in una passata intervista rilasciata a Verissimo, la conduttrice argentina ha rivelato di voler diventare nuovamente mamma. Ecco, a tal proposito, quali sono le ultime indiscrezioni.

Nuovi progetti in vista?

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belén Rodriguez ha avuto altre relazioni. Da quella più recente, con l’hair stylist Antonino Spinalbese, è nata la sua secondogenita, la piccola Luna Marì.

Poco dopo la nascita della bambina, l’amore tra Belén e Antonino è giunto al capolinea, e la conduttrice argentina ha scelto di riaprire nuovamente il suo cuore all’uomo che, in fondo, rappresenta una costante nella sua vita: Stefano De Martino.

Ecco, a tal proposito, quanto scritto da Palmieri sul settimanale Chi: “Lei ha detto di non vedere l’ora di avere il terzo figlio. La showgirl, in aprile ha confessato a Silvia Toffanin, a Verissimo, di volere un altro figlio. In quel periodo la storia con De Martino era già ricominciata. Quindi non è stato un caso“.

Al momento, Belén e Stefano si stanno godendo la loro serenità ritrovata. Per scoprire se e quando decideranno di allargare la famiglia, non ci resta che aspettare un eventuale annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.

Belén Rodriguez e il rapporto con il suo Stefano

Quello che unisce Belén Rodriguez e Stefano De Martino è un sentimento molto forte che, nel tempo, è stato in grado di resistere a tutte le difficoltà incontrate durante il percorso.

Ecco, infine, ciò che è stato scritto sempre tra le pagine della rivista di Alfonso Signorini: “Stefano ha un atteggiamento molto protettivo nei confronti di Belén, la Rodriguez si trasforma quando vede De Martino, è come un elisir di bellezza e di eterna giovinezza. E non ama le donne che si allargano troppo con lui, ma perché la considera una mancanza di rispetto nei suoi confronti”.