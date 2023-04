Non si è fatta lo shampoo per 20 anni: ecco come sono diventati i suoi capelli

By

Questa donna è rimasta 20 anni senza shampoo. Ecco cos’è successo ai suoi capelli. La sua storia è molto particolare.

Vi sveliamo tutto sulla storia incredibile di Amanda e dei suoi capelli. Non crederete mai cos’è stato trovato all’interno della sua massa. Gli esperti sono rimasti davvero raccapricciati dalla scoperta.

La storia incredibile di Amanda

Sul web circola da qualche tempo una storia incredibile, riportata anche su TikTok dall’utente crazywaluigi. La storia in questione racconta di una giovane americana, Amanda.

Da piccola, era davvero una bambina bellissima, cresciuta in un ottimo contesto familiare in California. La giovane aveva dei lunghi capelli biondi, che facevano invidia davvero a tutti.

Da adolescente, però, un avvenimento terribile avrebbe sconvolto la sua vita. La giovane, infatti, ha dovuto affrontare la realtà del tumore del fratello minore. Il fratello era malato gravemente di cancro e, a causa della chemioterapia, era arrivato a perdere tutti i suoi capelli.

Proprio per questa ragione, Amanda avrebbe deciso di esprimere la sua solidarietà al fratello tagliandosi i capelli. Una volta fatto, la giovane avrebbe inviato una foto al fidanzato.

Peccato che il giovane non avrebbe reagito nel modo in cui Amanda si aspettava e avrebbe deciso di rompere la relazione con lei. A causa di questo secondo trauma, Amanda avrebbe così scelto di farsi ricrescere i capelli senza, però, lavarli mai più.

Amanda è così rimasta 20 anni senza shampoo. Ecco che vi sveliamo cos’è successo ai suoi capelli.

Rimasta 20 anni senza shampoo

Dopo 20 anni senza shampoo, Amanda sarebbe stata avvistata in un negozio in California, dove dei passanti le avrebbero scattato una foto a sua insaputa. Lo scatto ha iniziato così a circolare sul web e sarebbe arrivato anche sotto gli occhi di un un’agenzia di stampa.

L’agenzia in questione si sarebbe mostrata interessata a far analizzare il groviglio di capelli di Amanda, per capire cosa ormai si nascondesse al suo interno. Amanda avrebbe accettato e ciò che sarebbe venuto fuori è a dir poco sconvolgente.

In base a quanto riportato su TikTok, migliaia di vermi avrebbero colonizzato i suoi capelli, dando vita a un ecosistema per loro ideale. Tali vermi si sarebbero nutriti di oli e di cellule morte: in questo modo avrebbero creato il loro ambiente biologico.

Secondo quanto trapelato, gli esperti che hanno analizzato i capelli di Amanda avrebbero riscontrato qualcosa di incredibile. L’accumulo di sporco e di detriti, infatti, avrebbe dato vita a una sorta di crosta dura, che ormai avrebbe preso la forma dura del suo cranio.

La notizia è risultata incredibile per i tanti utenti del web che l’hanno conosciuta. Nessuno sapeva, infatti, che ci fosse qualcuno che volontariamente aveva scelto di non lavarsi i capelli e la testa per addirittura 20 anni.

Non si sta se la storia sia reale o totalmente inventata, ciò che è chiaro, però, è che è importante prendersi cura della propria igiene personale. Facendolo, infatti, si eviteranno spiacevoli situazioni come quelle che sarebbero avvenute, in questo caso, ad Amanda.