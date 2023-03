Come sgrassare le piastrelle della cucina, solo così rimuovi tutto lo sporco

By

Sgrassare le piastrelle della cucina sembra impossibile? Non è così, infatti con questo rimedio potente si rimuove completamente lo sporco.

Cucinare è un momento di condivisione e relax, ma dopo è tutto da pulire. Se sgrassare le piastrelle della cucina sembra oramai impossibile, c’è un rimedio potente che riesce a rimuovere tutto lo sporco incrostato. Si tratta di un insieme di proprietà e benefici degli ingredienti naturali, proprio quelli che da sempre usano le nonne per pulire e igienizzare. In questo caso alcuni di loro si incontrano e danno vita a qualcosa di unico. Proviamo a scoprire insieme di che cosa si tratta?

Sgrassare le piastrelle della cucina con questo rimedio naturale

L’obiettivo è sgrassare le piastrelle della cucina? Non ci sono problemi ed è bene non usare prodotti che possono contenere degli elementi chimici. Questi sono prima di tutto inquinanti e poi hanno un costo elevato. Le nonne insegnano ad usare degli ingredienti completamente naturali che – mescolati insieme – possono dar vita a detergenti ottimi anche per le incrostazioni potenti.

Gli ingredienti per questo detergente naturale e potente sono:

Sapone di Marsiglia 2 cucchiai;

Bicarbonato di sodio 2 cucchiai;

Succo di limone 1 cucchiaio;

Acqua.

Tutti questi ingredienti sono in grado di sgrassare a fondo, detergere e igienizzare anche per giorni e giorni. Inoltre, la coppia sapone e bicarbonato possono dare un profumo ottimo in tutta la casa. La forza del limone si unisce e regala una forza sgrassante anche per le macchie più difficili e ostili.

Come si usa il detergente naturale per piastrelle?

Nel momento in cui tutti gli ingredienti sono a disposizione, si possono unire per creare il detergente fai da te completamente naturale. Sciogliere il sapone di Marsiglia con l’aiuto di un pentolino e del classico metodo a bagnomaria sino a quando non si sarà ottenuto un composto omogeneo e liscio.

Subito dopo aggiungere il bicarbonato di sodio e mescolare tutto quanto. Il succo di limone si aggiunge subito dopo completamente filtrato: in un attimo è stato ottenuto il detergente per sgrassare le piastrelle della cucina.

Si usa direttamente sulle piastrelle ricche di grasso e incrostazione, cercando di eliminare olio e sugo o comunque ogni tipo di sporco. Lasciare agire per cinque minuti e poi passare una spugnetta risciacquando con acqua calda. Asciugare completamente e ripetere dopo una settimana.

Lo stesso detergente potrà essere usato anche sull’acciaio del lavello o sul piano cottura, passando alle superfici di tutta la cucina. In caso di sporco ostinato, il detergente dovrà essere lasciato agire per circa 50 minuti così che abbia il tempo di sciogliere direttamente il grasso accumulato.

Un consiglio? Provare sempre l’applicazione in una zona nascosta, così da non rovinare superfici o materiali. Oppure chiedere consiglio al produttore o ad un esperto del settore, per maggiore sicurezza prima dell’uso.