“Non porta più la fede”, l’indiscrezione dai Grimaldi: lo scatto non lascia dubbi

Non porta più la fede al dito. L’indiscrezione e lo scatto non lasciano nessun dubbio. Cosa sta succedendo ai Grimaldi.

Ecco una nuova indiscrezione sui Grimaldi che sta sconvolgendo i sudditi e tutti i fan della famiglia reale. Nessuno si aspettava che proprio questo membro della famiglia non portasse più la fede al dito.

Nuove indiscrezioni sui Grimaldi

La famiglia dei Grimaldi continua a rimanere al centro dell’attenzione dei media. Su ciascun membro, si susseguono sempre delle voci che spesso si rivelano false.

Alcune volte, però, le fonti reali fanno centro e rivelano in anteprima gli spostamenti e le dinamiche della famiglia reale. Molte delle indiscrezioni tengono a concentrarsi soprattutto su uno dei membri della famiglia, Charlène di Monaco.

Nel 2021, ad esempio, si vociferava che Charlène e Alberto di Monaco si sarebbero lasciati. Il 2021 non è stato di certo un anno positivo per la donna, che in Sud Africa era stata colpita da una malattia. Proprio per questa ragione, i due coniugi erano stati costretti a stare lontani l’uno dall’altra.

La reale si era recata all’estero in occasione di una campagna per la difesa di animali in estinzione, tra cui i rinoceronti. Durante la sua visita, purtroppo, aveva contratto un’infezione che l’aveva obbligata a sottoporsi a numerosi interventi chirurgici.

Una volta tornata in Europa, i problemi sarebbero proseguiti. La donna sarebbe stata, infatti, ricoverata presso una clinica. Soltanto dopo qualche mese Charlène era tornata a mostrarsi in pubblico, spesso triste e imbronciata.

Proprio per questo, le voci sulla crisi tra i due continuano a susseguirsi e sembra non vogliano dare loro pace. Si sono amplificate ancor di più proprio in questi giorni, quando si è constatato che Charlène di Monaco non porta più la fede al dito.

Charlène di Monaco non porta più la fede

Nei giorni scorsi si è svolto il Ballo della Rosa, l’evento in ricordo di Grace Kelly che si svolge ogni anno in questo periodo. Quella notte, è stata grandissima assente proprio Charlène di Monaco e non si conoscono le ragioni di ciò.

Si vocifera che la cognata Carolina non l’abbia invitata, forse per la crisi che sta vivendo con il fratello Alberto di Monaco? Sono tantissime le persone che vorrebbero sapere se questi pettegolezzi sono veri.

A dar ancora più adito al gossip è stato uno degli ultimi avvistamenti della reale:

“Charlène di Monaco non porta più la fede al dito.”

Ad affermarlo sono stati numerosi giornalisti e paparazzi, che di recente hanno avvistato la 44enne a Milano senza l’anello. Secondo alcuni, la principessa continuerebbe a indossarlo soltanto durante le occasioni pubbliche, per non far dedurre che si sia in realtà allontanata dal marito.

Viste tutte queste circostanze che si stanno creando attorno la famiglia reale, la rivista francese Royauté è intervenuta affermando che Charlène e Alberto di Monaco si starebbero lasciando in maniera definitiva.

Il portavoce dei reali, però, ha deciso di intervenire immediatamente smentendo quelle che sono state definite delle voci maligne e infondate.