Non otterrai mai la fiducia di questi segni: sono loro i più diffidenti dello zodiaco

I segni più diffidenti dello zodiaco, sai quali sono? Proprio questi qua. Per quanti sforzi tu possa fare, non sarai capace mai di ottenere la loro fiducia.

Ecco quali sono, secondo l’oroscopo, i segni più sospettosi dello zodiaco. Impossibile avere la loro fiducia: si guardano sempre alle spalle temendo che qualcuno possa fregarli.

Oroscopo, loro i segni più sospettosi dello zodiaco

La personalità di un individuo è condizionata da un numero infinito di fattori che contribuiscono a renderci le persone che siamo. Chi crede nell’oroscopo, pensa che anche le stelle e i pianeti nonché il transito di determinati corpi celesti in specifici momenti della vita, influenzino il nostro modo di essere, i nostri atteggiamenti e la nostra persona.

I segni poi che ci rappresentano, ben descrivono tratti caratteriali di noi stessi. Tu per esempio come sei? Come appari agli altri? Simpatico e ironico, oppure antipatico e sospettoso?

A questo proposito, secondo l’oroscopo, ci sono alcuni segni che più di altri si possono definire diffidenti. Conquistare la loro fiducia è praticamente impossibile, non è facile ottenere la loro amicizia.

Timorosi e sempre in guardia, si guardano costantemente le spalle temendo che da un momento all’altro qualcuno possa tirargli un brutto scherzo. Scopri se anche tu rientri nella categoria dei segni più diffidenti dello zodiaco.

I segni più diffidenti dello zodiaco: l’elenco

Come dice un vecchio motto: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”. Ed è proprio così. Quante volte ti sarai ritrovato a circondarti di persone diffidenti e sospettose? Magari tu stesso lo sei.

Secondo l’oroscopo però, ci sono dei segni che più di altri si possono definire particolarmente guardinghi. Scopriamo insieme se anche tu rientri in questa categoria. Nella top list, al primo posto tra i segni più diffidenti dell’oroscopo c’è il Sagittario.

Sebbene i nostri amici nati sotto questa costellazione appaiono agli occhi degli altri sempre ottimisti e fiduciosi, in realtà i Sagittario vivono sempre con i piedi per terra. Credono che mai nessuno sia onesto e leale nei loro confronti.

Analizzano le intenzioni di chi li circonda dettagliatamente ma hanno un grande dono: quello di non mostrare agli altri il loro essere così sospettoso. Stringere amicizia per voi nati sotto questo segno è davvero complicato.

Credete che chi vi si avvicina lo faccia solo per trarne profitti o vantaggi personali. Lasciatevi andare, non tutti reagiscono in malafede. Voi del Sagittario siete dotati di una particolare sensibilità che vi aiuta a cavarvela in ogni situazione: sfruttatela al meglio per capire se chi si avvicina a voi lo fa solo per un tornaconto oppure no.

Anche al lavoro la vostra vita è difficile, non vi fidate dei colleghi che appaiono ai vostri occhi come dei malintenzionati, pronti a farvi le scarpe. Attenzione. Questo atteggiamento così guardingo potrebbe ritorcersi contro e lasciarvi completamente da solo.

Al secondo posto c’è il segno del Cancro. I nati sotto questa costellazione sono per natura empatici e simpatici ma anche sospettosi. Spesso vi mostrate più vittime di quanto in realtà non siete. Attenzione a questo atteggiamento: chi vi circonda potrebbe decidere di allontanarsi perché avere a che fare con voi è davvero complicato.

Non credete nell’amicizia disinteressata, pensate che gli altri vogliano sempre fregarvi. Siete protagonisti e megalomani più di ogni altro segno dell’oroscopo. Le stelle vi invitano a modificare questo modo di fare: poteste allontanare chi a voi si avvicina solo con intenzioni benevole. Medaglia d’oro per la diffidenza la conquista anche il Leone.

I nati sotto questo segno sono sempre positivi e solari ma sicuramente tra i più sospettosi dello zodiaco. La diffidenza è un tratto caratteriale che vi contraddistingue e che porta gli altri ad avvicinarsi a voi con molta cautela.

Tendete a circondarvi di persone che caratterialmente si identificano con la vostra personalità super ottimista ma anche super diffidente. Gelosi ed emotivi, vi mostrate diffidenti soprattutto quando si parla di amore.

Credete che chi con voi voglia intraprendere una relazione lo faccia senza reale interesse. Iniziate a essere più fiduciosi e meno guardinghi. Solo così eviterete il rischio di rimanere da soli.