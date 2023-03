Investita sulle strisce, muore studentessa vicentina che studiava in Colorado: Giorgia Trocciola aveva 17 anni

Giorgia Trocciola stava studiando alla Doherty High School di Colorado Springs. La macchina che l’ha investita sarebbe passata con il rosso.

Per la 17enne non c’è stato nulla da fare. Il papà, originario del casertano, ma residente da anni in Veneto, le ha dedicato un commovente post, per ringraziare tutti coloro che hanno dedicato un pensiero alla sua famiglia in un momento così delicato.

Studentessa vicentina investita e uccisa sulle strisce

È morta mercoledì mattina mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, investita da un’auto che è passata col rosso. Sarebbe questa la drammatica ricostruzione dell’incidente costato la vita di una giovane studentessa vicentina, Giorgia Trocciola, 17 anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la ragazza si stava recando a scuola, la Doherty High School, nella città di Colorado Springs, quando una vettura l’ha travolta. Allertati i soccorsi, per la giovane studentessa vicentina non c’è stato nulla da fare.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato una Jeep ferma in mezzo alla carreggiata e la 17enne riversa sull’asfalto. Il conducente dell’auto è rimasto sulla scena della tragedia ed è stato successivamente ascoltato dagli agenti.

Il commovente messaggio del papà

Qualche mese fa Giorgia era volata in Colorado per uno scambio di istruzione e per dedicarsi allo sport. Il papà di Giorgia, Gianfranco Trocciola, originario del casertano, ma residente da anni in Veneto, le ha dedicato un commovente post, per ringraziare tutti coloro che hanno dedicato un pensiero alla sua famiglia in un momento così delicato.

“Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa Vivi Come Giorgia.. praticamente la conoscevano e amavano tutti”

si legge in un passaggio del post.

In memoria della giovane studentessa, il personale della Doherty High School sta issando striscioni rossi, mentre sul luogo dell’incidente è un via vai continuo di giovani studenti e studentesse, che lasciano un fiore in ricordo della giovane collega.

Two girls leave flowers in front of Doherty High, in honor of 17-year-old Giorgia Trocciola. District 11 says Giorgia was an exchange student from Italy, studying here in Colorado Springs. @KRDONC13 https://t.co/JbT0nhIhgn pic.twitter.com/RgpuXRNDCU — Annabelle Childers KRDO (@AnnabChilders) March 24, 2023

Anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso parole di cordoglio per la tragedia che ha colpito la giovane concittadina.

“Giorgia era una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall’altra parte del mondo vivere l’esperienza dello studio all’estero. Questo è un lutto che colpisce nel cuore”

il ricordo di Zaia.

Gli amici di squadra della Doherty Tennis hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme per aiutare la famiglia che ospitava Giorgia a raggiungere il Vicentino per dare l’ultimo saluto alla giovane.