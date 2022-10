“Non mi ha lasciato altra scelta”, fuori da palazzo reale: altro che fatti l’uno per l’altra

I segreti che emergono da Palazzo Reale non lasciano indifferenti, con un dettaglio che mette il punto su una situazione di stallo irrecuperabile.

Il Daily Mail mette un accento su un rapporto in particolare di Palazzo Reale ed è un argomento molto caro agli inglesi. Purtroppo le cose non sono andate come tutti si aspettavano, per questo motivo gli esperti hanno voluto andare a fondo della questione in ogni modo possibile.

Ovviamente, le prospettive e le interpretazioni possono essere differenti ma l’addio è partito da un momento specifico e sembra che nulla sia stato più in grado di mettere una toppa per andare avanti. Scopriamo insieme che cosa è successo nello specifico?

Meghan Markle, una verità che ha distrutto William

Per comprendere bene tutto quello che è successo e da dove si è partiti con la rottura definitiva, bisogna fare un passo indietro nel tempo nel 2019. Il Daily Mail ricorda di un documentario girato a Johannesburg.

In quel periodo Harry e Meghan erano in giro per il tour del Sud Africa e il presentatore Tom Bradby aveva voluto fare delle domande specifiche all’ex attrice. Il tema del discorso era improntato su come lei avesse affrontato una vita sotto i riflettori, dal fidanzamento sino alla nascita del bambino.

La Markle si è sorpresa in positivo per questa domanda, proprio perché nessuno mai sembrava essere interessato al so stato di salute. L’anteprima del documentario è andato in onda per i media, mentre Kate e William si trovavano in Pakistan.

È stato un mese di ottobre abbastanza frenetico e da quell’intervista, William si è reso conto che il rapporto con suo fratello gli stava man mano scivolando di mano. Un documentario che ha messo in vetrina il dolore di Meghan, la delusione di Harry e di come i rapporti a Palazzo Reale fossero oramai messi all’angolo.

Bradby è stato anche molto bravo nelle domande, tanto che Harry ad un certo punto ha seguito il filone e non si è nascosto. Il secondogenito di Carlo III ha parlato del rapporto con il fratello e di come le brutte giornate si alternassero alle belle.

William, sempre secondo quello che viene riportato dai media, capisce immediatamente che c’è una spaccatura con Harry e decide di correre ai ripari.

Harry ha deluso William?

Dopo la messa in onda di questo intenso documentario, si dice che William abbia inviato un messaggio su WhatsApp al fratello chiedendosi di vedersi il prima possibile. Ad una iniziale conferma da parte di Harry, una domanda ha fatto crollare tutto: William avrebbe dovuto far slittare gli impegni e la segretaria personale avrebbe saputo così dell’incontro tra i due.

Il timore di Harry era quello che i media potessero venirlo a sapere, tanto da preferire di non vedere il fratello piuttosto che leggere articoli in merito. Un atteggiamento che ha portato William ad una conclusione netta e non positiva.

Fuori dal palazzo reale: Meghan e Harry sotto la lente di ingrandimento

A complicare tutto è stata l’intervista con Oprah Winfrey, in cui Meghan Markle non ha parlato solo della sua bellissima vita con Harry e i figli. L’ex attrice americana ha sottolineato e raccontato tutto quello che dice di aver subito all’interno del Palazzo Reale.

Ci sono diverse scuole di pensiero in merito, ma nessuno può sapere la verità se non chi ha vissuto quei momenti a Palazzo. Purtroppo la sensazione è stata particolare da parte di tutti, perché si è creduto che Meghan volesse una serie di prove a supporto della decisione di lasciare la monarchia così che un giorno potesse giustificarsi dicendo:

“Guarda come non mi hanno supportato. Non mi hanno lasciato altra scelta che andarmene”

Meghan ha affermato di aver chiesto più volte aiuto alle “persone più anziane” ricevendo come risposta che il suo allontanamento sarebbe stato un bene per la corona.

Harry ha ammesso nell’intervista di non aver saputo inizialmente aiutare sua moglie, vergognandosi di affrontare l’argomento con la famiglia. Due persone che hanno deciso di cambiare totalmente vita, anche se resta sempre il dubbio di cosa sia accaduto veramente a porte chiuse.