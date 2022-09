“Non mi aspettavo di diventare mamma”, Marica Pellegrinelli: che batosta per Eros

Marica Pellegrinelli è l’ex moglie di Eros Ramazzotti, il cantante di fama internazionale, con il quale ha vissuto una grande storia d’amore, però finita dopo qualche anno e due figli. Ecco cosa ha detto l’ex modella, una vera e propria frecciatina all’ex. Le sue parole hanno sconvolto i fan.

Per ben dieci anni, Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti sembravano davvero la coppia perfetta, alla quale si sono poi aggiunte due stupendi bambini. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Infatti, quando i due si sono lasciati, nessuno poteva crederci, ma dopo un po’ è stata proprio la Pellegrinelli a spiegare cosa non è andato e le sue parole sono arrivate proprio inaspettate.

Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti: “Ero sempre sola…”

Ex modella bellissima di successo, lui un cantante di fama internazionale: Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti insieme erano stupendi, una coppia serena e perfetta, che però nascondeva cose che non andavano.

Dopo la loro rottura, dieci anni dopo l’inizio della loro relazione, è stata proprio la bella bergamasca a parlare di quello che è successo all’interno della loro coppia, qual è stata la miccia che li ha fatti separare.

I motivi sono stati diversi, tra cui probabilmente anche l’ingombrante presenza di Michelle Hunziker nella vita di Eros Ramazzotti, ex moglie e mamma di Aurora la sua primogenita. I due, infatti, hanno un rapporto molto stretto nonostante la fine della loro storia d’amore, essendo presenti entrambi molto l’uno per l’altra.

Sicuramente, anche la differenza d’età ha fatto il suo: i due avevano ben 23 anni di differenza, che non sono pochi.

Marica, come raccontò al Corriere della Sera poco dopo la separazione, ha detto che la maternità l’ha presa alla sprovvista: “Non mi aspettavo di diventare mamma a 21 anni. Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice”

Marica ha abbandonato la sua carriera per la famiglia e il marito, seguendolo in tutto il mondo durante i suoi tour. Poi la nascita di Raffaela Maria e di Gabrio Tullio non ha facilitato le cose: la giovane era sempre sola con i bambini, perché Eros era sempre in giro per lavoro.

Lei stessa ha detto: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”.

L’allontanamento e il rapporto dopo il matrimonio

Così, Marica Pellegrinelli ha deciso di allontanarsi da Eros Ramazzotti, per ritrovarsi e ritrovare la felicità nella sua vita.

Come l’ex modella ha detto durante l’intervista, i due però sono rimasti in ottimi rapporti: “Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme”

Anche per il bene dei loro bambini, Marica e Eros si vedono spesso e entrambi vogliono che l’altro sia felice: “Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me”.

Oggi, la Pellegrinelli è fidanzata con il dj William Djoko, con il quale sembra essere molto felice e che ha già incontrato i sue due bambini.