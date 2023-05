Arriva il comunicato INPS: questi pensionati dovranno restituire centinaia di euro

Nei primi giorni del mese attualmente in corso, l’INPS ha diffuso un comunicato rivolto solamente a una categoria di pensionati. Questi ultimi, a breve, si troveranno nella posizione di dover restituire dei soldi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che si tratti di lavoratori o di pensionati, c’è un desiderio che accomuna entrambe le categorie. Quale? Riuscire ad arrivare senza troppi problemi al giorno del mese in cui si ricevono rispettivamente lo stipendio e la pensione. Coprire tutte le spese fisse; mantenere la casa e la famiglia; mettere qualcosa da parte e riuscire a concedersi qualcosa per sé è quasi un’utopia, al giorno d’oggi. Sono molti, infatti, i cittadini che stanno facendo particolarmente fatica ad affrontare l’attuale aumento del costo della vita.

In questo momento così particolarmente complesso per l’Italia, solamente l’arrivo di buone notizie potrebbero risollevare gli animi e permettere di guardare con speranza e fiducia al futuro. E invece, sembra che queste non siano destinate ad arrivare o, almeno non per una determinata categoria di percettori di pensione.

Di recente, infatti, l’INPS ha emesso un comunicato diretto proprio ad alcuni pensionati nel quale ha reso nota la revoca di somme pari ad alcune centinaia di euro incassate indebitamente tramite gli assegni pensionistici negli anni 2019 e 2020. Che cosa significa tutto questo? Chi sono i cittadini interessati? Scopriamolo insieme.

Comunicato INPS: quali sono i pensionati che dovranno restituire centinaia di euro

Per molti cittadini italiani, come precedentemente accennato, al giorno d’oggi non è affatto semplice far quadrare alla perfezione i conti inerenti al proprio bilancio economico. Le spese sono tante e in continuo aumento, al contrario delle entrate che, invece, rimangono circoscritte allo stipendio o alla pensione. In aggiunta a tutto ciò, di recente alcuni pensionati sono stati coinvolti in una comunicazione da parte dell’INPS inerente alla restituzione di alcune somme di denaro.

Si tratta del messaggio 1661 datato 9 maggio 2023 tramite il quale l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha comunicato che ciò riguarda le cifre aggiuntive della tredicesima e della quattordicesima del periodo che va dal 2019 al 2020. La revoca da parte dell’INPS di tali somme di denaro inizierà a partire da giugno 2023, e sarà suddivisa in dodici rate.

A chi è rivolto il messaggio

L’iniziativa di cui sopra, però, fortunatamente non è rivolta a tutti i percettori di pensione, bensì è circoscritta solamente a un determinato gruppo di essi.

Il comunicato dell’INPS, infatti, è rivolto a tutti coloro i quali sono iscritti alle gestioni private e che non hanno comunicato i propri redditi né tramite il 730 né tramite il modello RED.