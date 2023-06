“Non ho più l’età…”, proprio lei lascia l’incarico reale: colpo di scena a Monaco

Ha deciso di lasciare definitivamente l’incarico reale a Monaco, raggiunta la sua età: colpo di scena inatteso per tutti quanti.

Colpo di scena, alla sua età lascia l’incarico reale a Monaco e si dedica ad altro. Per tutto questo tempo non ha fatto altro che stare al passo della famiglia reale, ma è il momento di fare un passo indietro e dire basta una volta per tutte. Chi è l’erede di Monaco che fa un passo indietro?

Lascia l’incarico reale a Monaco: si ritira a vita privata

Sarà sempre lei la primogenita e colei che ricorda la bellezza intramontabile della madre Grace Kelly. Tuttavia, Carolina di Monaco pian piano ha lasciato lo scettro del comando al fratello Alberto e sua moglie Charlène. Per gli abitanti di Monaco è lei la vera Regina e nessuno potrà mai avere lo stesso stile e modo di fare.

Inutile negarlo, in questi ultimi tempi Carolina non ha presenziato agli eventi ufficiali se non su richiesta esplicita del fratello Alberto. La figlia di Grace Kelly ha volutamente lasciato l’incarico reale a Monaco così che la figlia Charlotte potesse prendere il suo posto, con Charlène essendo la moglie del Principe Alberto.

La stampa francese in queste ultime ore ha raccontato che Carolina avrebbe deciso di ritirarsi a vita privata. Non parteciperà più agli eventi mondani e a quelli di corte, istituzionali. Alle amiche avrebbe confidato di non avere più l’età per continuare a fare questa vita: basta balli, basta saluti dal balcone e basta eventi dove sorridere.

Quali sono le intenzioni di Carolina di Monaco?

Tutti avevano notato i segnali di una stanchezza oramai scolpita sul viso, dopo una vita a presenziare ed essere la primogenita della famiglia Reale. Ora, sempre secondo i magazine francesi, Carolina avrebbe preso la decisione di ritirarsi e godersi la vita tra nipoti e viaggi. I suoi obblighi reali sono stati portati avanti sin dalla nascita, per questo motivo ora lascia tutto nelle mani del fratello senza alcun problema.

La conosciamo da sempre, con il suo grande amore Stefano Casiraghi sposato nel 1983. Con lui ha avuto i suoi tre figli Pierre – Charlotte e Andrea. Poi il mare se l’è portato via per sempre e Carolina non ha più sorriso come era solita fare.

Si è poi nuovamente sposta con il Principe Ernst August di Hannover nel 1999, per poi separarsi. I rumors evidenziano il fatto che lei non abbia alcuna intenzione di divorziare per non perdere il titolo acquisito. Carolina non ha mai replicato alle accuse, lei non legge il gossip e neanche i commenti sui social per “sopravvivenza” (come ha affermato lei durante una intervista).

Insomma è arrivato anche questo momento. Carolina fa un passo indietro, lascia Charlotte a fare gli onori di casa e il fratello Alberto con la moglie Charlène.