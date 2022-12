“Non ho mai avuto figli perché…”, Serena Bortone: dopo anni spunta la rivelazione

Ecco cosa sta succedendo nella vita di Serena Bortone, conduttrice che da poco ha svelato perché non ha mai avuto dei figli.

Oggi scoprirete un’informazione incredibile su una delle conduttrici più amate della tv. Quindi non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire come mai Serena Bortone non ha messo al mondo dei figli. La confessione ha commosso tutti i fan della conduttrice tv e non solo.

La vita privata di Serena Bortone

Conosciamo tutti Serena Bortone, una conduttrice di grande spessore intellettuale, amatissima dal pubblico di Rai e non solo. Da quando la Bortone ha conquistato il gran successo in tv, in tantissimi tra i suoi fan hanno iniziato a chiedersi come sia la conduttrice nel privato.

Purtroppo, però, molte domande poste dai seguaci sono rimaste non risposte, visto che la donna è sempre stata davvero molto riservata.

Di recente, ha rivelato le ragioni per le quali non ha mai voluto parlare della sua vita privata. In particolare, la Bortone ha dichiarato di non sentire affatto la necessità di mostrare il suo privato.

Anzi, ha ammesso di preferire di rivolgere le sue confidenze agli amici piuttosto che ai social media, come la maggior parte delle persone ormai fa. Di recente, però, la presentatrice ha finalmente risposto ad alcune delle domande dei telespettatori, colmando la loro fame di curiosità.

In particolare, la presentatrice ha rivelato perché non si è mai sposata e anche perché non ha mai avuto dei figli. Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire tutti questi gossip sulla Bortone.

Ecco perché non ha mai avuto figli

Come vi abbiamo già detto, Serena Bortone è una conduttrice molto professionale e difficilmente si è lasciata andare raccontando ai giornali dettagli relativi alla sua vita privata.

Di recente, però, intervistata dalla rivista Mio, la Bortone ha parlato di sé e in particolare di alcuni dettagli davvero intimi. La professionista ha rivelato, in particolare, di non credere nel matrimonio.

Serena si definisce il tipo di persona per il quale il matrimonio non è l’obiettivo di vita né la decisione più giusta da prendere. Per lei non essersi sposata è sinonimo di indipendenza, un valore che vuole portare avanti senza compromessi.

Ciò non significa, però, che Serena non creda nell’amore. Anzi, la conduttrice si è definita sempre innamorata, anche se in questo momento, ammette, di non sentirsi legata a nessuno in particolare.

E quanto ai figli, la Bortone ha rivelato di non averne mai avuti per lo stesso motivo per il quale ha scelto di non sposarsi: quindi parliamo sempre dell’indipendenza.

E voi cosa ne pensate dello stile di vita di Serena Bortone? Lo condividete o credete che sia insostenibile trascorrere una vita senza il marito e i figli? Non vi resta che continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news su Serena e su tutti i personaggi del mondo dello spettacolo.