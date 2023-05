Non fioriva, con 1 goccia si è ripresa subito: fa tornare in vita qualsiasi pianta

Nonostante le cure, può capitare che le orchidee, come qualsiasi altra pianta, possano seccare. Vediamo il rimedio naturale per farle riprendere.

Il rimedio naturale che ti mostreremo oggi consiste nel creare un’acqua con delle proprietà portentose, in grado di far riprendere qualsiasi pianta.

Pianta appassita: come farla riprendere

Anche se le diamo tutte le cure possibili e immaginabili, la nostra pianta preferita potrebbe appassire. Ad un colpo d’occhio, potrebbe sembrare che la pianta sia spacciata per sempre. Invece, esistono dei rimedi completamente naturali, per poterla fare riprendere in modo efficace.

Nello specifico, oggi ti insegneremo a realizzare un’acqua dal potere portentoso. Ne basta qualche goccia per far riprendere la tua pianta. Una delle piante che, nonostante le cure, può appassire molto facilmente e non dare più fiori è l’orchidea. Questa pianta anche se richiede una minima quantità di acqua e cresce bene nelle nostre case, terminato il periodo della fioritura può appassire e sembrare morta.

In realtà, non è così, può riprendersi con qualche attenzione. La prima cosa da fare è rimuovere le foglie secche. Poi, liberare le radici dal vaso e dal terriccio. Questa operazione va fatta con estrema delicatezza, per evitare di danneggiare le radici. Tutto ciò che è secco va rimosso. Puoi aiutarti anche con delle forbici che ti serviranno anche per rimuovere completamente lo stelo della tua orchidea. Lava ciò che è rimasto sotto l’acqua corrente poi asciuga con del panno carta. La sommità dove hai tagliato lo stelo, deve essere sigillata con della cera che otterrai da una candela accesa. La radice andrà conservata per 24 ore in un posto fresco e asciutto.

Come preparare l’acqua magica

A questo punto, occorreranno tre spicchi d’aglio. Dopo averli tagliati accuratamente, andranno aggiunti ad una caraffa contenente un litro di acqua. La caraffa andrà chiusa con un coperchio e coperta con un asciugamano tutt’intorno per un giorno intero.

Trascorse le 24 ore, l’acqua andrà filtrata. Metti la radice di orchidea in un bicchiere e sommergila con l’acqua all’aglio. Dovrà stare in ammollo per 20 minuti. L’acqua rimanente potrà essere trasferita in una bottiglia con spruzzino e vaporizzata su tutte le tue piante per farle crescere sane e rigogliose.

Trascorsi i 20 minuti, asciuga la radice con un dischetto di cotone e prepara il vaso che la accoglierà con il terriccio tipico che serve alle orchidee per proliferare. Dopo aver fatto asciugare la radice per mezz’ora, sistemala bene nel vaso.

Dopo aver annaffiato bene il vaso, dovrai metterlo in un luogo con una temperatura di circa 20 gradi e tenerlo sempre ben umido. Evita la luce diretta del sole. Per facilitare la creazione di un ambiente umido, puoi creare una piccola serra artificiale soltanto per il vasetto. Quello che dovrai fare è tagliare il fondo di una bottiglia di grandi dimensioni, praticare dei fori al suo interno e coprire il vaso. Due settimane dopo, noterai già la comparsa delle prime foglioline nuove.

Ogni dieci giorni potrai stimolare la crescita della pianta utilizzando due cucchiaini di acqua allo zenzero (diluita in acqua corrente).