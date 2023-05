Come sono andati i tennisti italiani al primo turno del Roland Garros

Jannik Sinner supera nettamente Muller 3 set a 0, trionfo di Fognini. Cobolli lotta ed esce con Alcaraz, out anche Cecchinato.

Era iniziata nel migliore dei modi la giornata per gli azzurri a Parigi, con il trionfo di Fognini. I Roland Garros avevano infatti visto le vittorie degli italiani Arnaldi, Musetti e Sonego, poi la grande prova di Fabio. In serata la sconfitta, attesa, di Cobolli contro un Alcaraz troppo forte, e quella meno pronosticata di Cecchinato. Jannik Sinner non delude contro il padrone di casa Muller, numero 101 al mondo, dominando il match.

Roland Garros, vince Jannik Sinner: Muller battuto 3-0

Una gara dominata quella di Jannik Sinner, contro Muller che nonostante abbia messo in campo tutto quello che aveva rimane una spanna sotto il tennista italiano. Troppa la differenza tra i due, amplificatasi nel primo set vinto da Sinner per 6-1. Più equilibrato il secondo, con l’azzurro ancora pronto al break al primo game. Poi la reazione, di tecnica e tenacia in battuta del francese, che all’ottavo game in particolare riesce a tenere il servizio salvando due set point. Il nono game è vinto al servizio da Sinner, che si porta sul 2 a 0 con il punteggio di 6-4, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Muller inizia male anche il terzo set. Penalizzato dal vento, nella posizione in campo, e innervosito si fa breakare al primo game, con la strada che si mette in discesa per Sinner il quale tiene la battuta al secondo gioco e poi strappa ancora il break al terzo. La gara, se mai ci fosse stato qualche dubbio, diventa ancora più a senso unico. Muller tiene il servizio, così come Sinner che poi breaka ancora portandosi sul 5-1. La gara termina con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1.

Un Sinner troppo superiore quello sceso in campo contro un Muller mai veramente pericoloso. Troppo forte in battuta il classe 2001, troppo opaco il numero 101. Adesso per il nativo di San Candido al secondo turno il tedesco Altamaier.

Impresa Fognini, out Cecchinato e Cobolli

Un Fabio Fognini spettacolare raggiunge il secondo turno del Roland Garros. Nella giornata di oggi il tennista azzurro ha battuto il numero 10 al mondo Auger-Aliassime, per 3 set a 0 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3. E’ la 16esima apparizione del sanremese a Parigi, dove nel 2011 aveva raggiunto il miglior risultato uscendo ai quarti di finale.

Il canadese dal canto suo non era al massimo della forma. Già nelle scorse settimane era arrivato il forfait per infortunio a Lione. Ma Fabio, partito forte alla sua maniera, non ha concesso mai niente. Sopra subito di due break, ha gestito bene la poca lucidità del suo avversario conducendo 6-4 il primo set. Poi la reazione di Aliassime, nel secondo set. Sotto 2-0 Fognini vince 4 game di fila. E’ il secondo set infatti quello cruciale del match. Fabio si fa rimontare, ma strappa a zero il nono game, vincendo ancora per 6-4.

Ancora due break al terzo set permettono a Fognini di mettere a segno una meritata e straordinaria vittoria. Adesso al secondo turno affronterà un avversario più abbordabile, ossia l’australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking.

Sconfitta invece per Flavio Cobolli, che esce a testa alta al suo debutto in un grande Slam. L’italiano viene eliminato dal numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz, che liquida la pratica in meno di due ore. Lo spagnolo passa al secondo turno con addirittura un 6-0 al primo set, 6-2 al secondo mentre più combattuto il terzo, che finisce sul 7-5. Adesso Alcaraz, la stella nascente del tennis, sfiderà il giapponese Daniel.

Delusione invece per Marco Cecchinato, eliminato al primo turno. Il palermitano gira a vuoto nella prima parte dell’incontro, non riuscendo a imporsi sull’abbordabile Van Assche. Cecchinato perde in tre set sulla terra rossa di Parigi contro il numero 82 al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-3 in due ore di gioco. Nonostante il pronostico fosse dalla sua parte, l’azzurro non regala la sua migliore prova. I primi due set, molto simili, si giocano velocemente nei primi game, dove il classe 2004 riesce a breakare e poi a non cedere mai il servizio. Eppure ci sarebbe la possibilità nel terzo set di riaprire la gara, con due break Point per l’azzurro. Il padrone di casa tiene bene però, vincendo 6-3 anche il terzo set.

Per quanto riguarda gli altri azzurri ancora in gioco, Sonego sfiderà il francese Humbert, mentre Musetti dovrà vedersela con Shevchenko. Arnaldi invece affronterà al secondo turno il canadese Shapovalov.