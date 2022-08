“Non è sua figlia”, sganciata la bomba: Silvia Toffanin scopre tutto | Ha messo incinta un’altra

Silvia Toffanin potrebbe essere stata molto turbata da una notizia che riguarda il suo compagno Piersilvio Berlusconi. Vediamo di cosa si tratta.

La notizia riguarda in seconda persona Silvia Toffanin poiché è legata ad una delle famiglie più importanti del panorama italiano.

La figlia segreta di Piersilvio

Silvia Toffanin è legata a Piersilvio Berlusconi da molti anni. Da lui ha avuto dei figli ma la coppia non è ancora convolata a nozze. Ciononostante, nel corso degli anni, non sono state poche le polemiche circa la sua carriera televisiva che, secondo gli amanti del gossip, sia stata aiutata proprio dalla relazione con Piersilvio.

Intanto, una notizia potrebbe aver scosso Silvia Toffanin ovvero la figlia segreta del suo compagno. La donna ha 32 anni e si chiama Lucrezia Vittoria. Insomma, la conduttrice di Verissimo non sarebbe l’unica donna nella vita dell’imprenditore meneghino.

Chi è Lucrezia?

La giovane donna sarebbe nata dalla relazione di Piersilvio con Emanuela Mussida, una modella. All’epoca l’imprenditore era molto giovane, quasi adolescente.

I due si conobbero nel 1984 grazie ad una festa di Capodanno che si era svolta nella Villa San Martino, ad Arcore. A seguito di quell’occasione, la coppia aveva iniziato a frequentarsi. La cosa, poi, divenne più seria e diventò qualcosa di più. Era il 1989 quando avvenne l’annuncio della dolce attesa.

La primogenita di Piersilvio è nata nel 1990 e, della prima parte della sua vita, si sa ben poco. Da ragazzina si trasferì, poi, per lavoro negli Usa.

Lucrezia sarebbe stata resa nota ai paparazzi soltanto qualche anno fa. In quell’occasione, infatti, Piersilvio venne pizzicato in giro per Roma con Lucrezia e sua mamma. L’obiettivo era tenere la ragazza il più lontano possibile dai riflettori.

Proprio lei, sarebbe convolata a nozze in gran segreto. A rivelarlo per primo è stato il portale web Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino. Alla cerimonia che si è tenuta nella villa di Marina in Provenza, era presente anche Silvio Berlusconi in persona. Il matrimonio è stato celebrato il 7 settembre del 2019.

Dall’unione tra Lucrezia e Josh, questo il nome di suo marito, è nata nel 2021 una bambina che si chiama Olivia. Si tratterebbe del primo ed unico nipote (per ora) di Piersilvio, diventato nonno ad appena 52 anni.

La primogenita di Piersilvio avrebbe con lui un rapporto molto stretto e per il suo bene padre e madre hanno mantenuto un buon rapporto. L’ex modella oggi è un’imprenditrice in Toscana e ha sposato un avvocato da cui ha avuto un’altra figlia. Anche con Silvia Toffanin si dice che il rapporto sia molto buono ma gli scatti di famiglia sono davvero molto rari.