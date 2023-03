Harry e Meghan hanno ricevuto l’invito per l’incoronazione di Carlo III

C’è tensione da tempo nei rapporti fra Harry e Meghan nei confronti della Royal Family, però è arrivato l’invito per l’evento più atteso.

Carlo III li ha invitati alla cerimonia di incoronazione ufficiale che ci sarà a maggio alla Westminster Abbey, ora tutti non vedono l’ora di sapere se accetteranno o meno visti gli ultimi dissapori.

Harry e Meghan invitati all’incoronazione

Molti non pensavano potesse accadere visti gli ultimi rancori fra la Royal Family e il secondogenito di Carlo e Diana, invece nonostante le aspettative l’invito ufficiale all’incoronazione di Carlo III è arrivata poco fa e a confermarlo è stato il portavoce della coppia.

La notizia è stata poi diffusa dal Sunday Times e ora tutti si chiedono se i Duchi del Sussex accetteranno o meno.

Da sempre Harry è visto un po’ come la pecora nera della famiglia, specialmente da quando sta con l’ex attrice, considerata troppo ribelle proprio come lui. Tante sono state le liti e discussioni nel tempo, riuscirà il principe ad appianare le tensioni?

Non ci è dato saperlo perché il portavoce dei Duchi non si è espresso in merito poiché sono notizie molto riservata, di certo questo indica che da parte di Carlo c’è la volontà di chiarire i dissapori, oppure semplicemente si tratta di un gesto per salvaguardare l’immagine della Famiglia Reale? Questa però vacilla da tempo e non è un bel quadretto familiare, ad esempio recentemente c’è stato un episodio molto grave verso il principe.

Sfrattati da Frogmore Cottage

Harry e Meghan avevano in programma di sistemare Frogmore Cottage per stabilirsi definitivamente lì con la famiglia, tuttavia hanno ricevuto un’amara sorpresa.

Carlo III infatti ha mandato loro un avviso che potremmo definire di sfratto, infatti dovranno lasciare la residenza per lasciarla al principe Andrea.

Di fatto questo gesto li allontana definitivamente dalla Famiglia, infatti il Cottage si trova nel perimetro delle proprietà reali ma ora i coniugi torneranno a vivere in America, dove erano da anni.

Forse Carlo ha voluto punirli per le recenti dichiarazioni prima nella serie Netflix e poi nell’autobiografia di Harry? Non lo sappiamo, di certo questa residenza era molto cara ai Duchi del Sussex ed era stata richiesta da loro per allontanarsi da William e Kate, con cui condividevano quella precedente e con i quali però c’erano frequenti scontri e discussioni.

Il trasloco è in corso e la prima domanda che si sono fatti tutti è proprio quella relativa all’eventuale invito alla cerimonia di incoronazione del 6 maggio. Questo è arrivato poco fa e non sappiamo come interpretare questo gesto.

Grande attesa però è stata creata, specialmente per vedere se realmente saranno presenti, anzi molti pensano che addirittura le iniziali attenzioni saranno rivolte proprio a questo dettaglio per poi seguire la cerimonia.

L’incoronazione

La cerimonia di incoronazione è una tradizione antica e a celebrarla sarà l’arcivescovo di Canterbury nell’abbazia di Westminster.

Secondo quanto riferito sarà un servizio religioso e solenne in cui Re e Regina arriveranno all’abbazia con una processione che partirà da Buckingham Palace, chiamata ‘processione del re’.

Dopo la funzione si tornerà a palazzo insieme alla Royal Family e la coppia reale si affaccerà dal balcone per concludere gli eventi cerimoniali della giornata.

I festeggiamenti si prolungheranno anche dopo la giornata di sabato 6 maggio, infatti proseguiranno per tutto il fine settimana. Ci saranno eventi come il concerto al castello di Windsor con icone della musica mondiale.

Poi ci sarà spazio per la beneficenza, il volontariato e iniziative di condivisione come il pranzo domenicale con le comunità vicine.

Insomma un evento inclusivo e di festa per tutti, lo sarà anche con la presenza del principe Harry e consorte?