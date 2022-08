“Non ci sono le condizioni…”, Ilary e Totti: colpo di scena sul divorzio | Non se l’aspettava nessuno

E’ passato oltre un mese dalla separazione annunciata con Ansa di Ilary e Totti ma, ad oggi, le carte del divorzio non sarebbero state ancora firmate. Vediamo perché.

Mentre Ilary ha trascorso gli ultimi giorni di vacanza in Croazia con Isabel, Totti fa la spola tra Roma e Sabaudia.

La storia dell’estate

Quella di Ilary e Totti è stata la storia sulla bocca di tutti sotto gli ombrelloni delle spiagge italiane. Tanto che, ad oggi, è diventato impossibile non conoscerne la trama.

Gli ultimissimi aggiornamenti vogliono Ilary Blasi ancora in vacanza mentre Totti che fa la spola tra Sabaudia, dove ha la casa al mare e ha trascorso le vacanze, e la Capitale.

Si vocifera che lui e Noemi, che si è rivelata non essere affatto un amore passeggero, stiano pianificando di rendere ufficiale la loro storia d’amore soltanto dopo che saranno state firmate le carte del divorzio.

Quelle che, stando ai tabloid, Ilary non ha voluto ancora firmare a Totti. A tal proposito, il settimanale di Alfonso Signorini Chi ha fatto il punto della situazione.

Separazione pacifica o no?

Stando a quanto riportato da Chi, Ilary e Totti non potranno separarsi pacificamente perché i presupposti mancherebbero.

La legale di lui è Annamaria Bernardini De Pace, matrimonialista, insieme ad Antonio Conte. Ilary, invece, ha scelto Alessandro Simeone, ex delfino proprio della De Pace che per lui è stata una vera e propria musa lavorativa.

Stando a quanto ha riportato il settimanale, Ilary e Totti, la scorsa settimana, avrebbero depositato un atto di pace. Da quest’ultimo si evince che la casa principale resterà ai figli della coppia. Questi potranno continuare a viverci. Saranno i genitori a doversi alternare stando ad un calendario che verrà definito poi.

Si pensa, però, che la separazione non potrà essere così pacifica. Del resto i figli sono stati le prime vittime in tutta la vicenda dato che la loro vita privata è stata data in pasto ai media.

Per il momento, la proposta di pace starebbe sul tavolo dell’avvocato di Ilary ma non si sa se quest’ultima accetterà. Del resto, i primi giorni della separazione, si vociferava che tra Ilary e Totti ci fosse un accordo che lui aveva violato. L’accordo faceva riferimento al fatto che, se uno dei due avesse avuto un amante o un nuovo compagno non avrebbe dovuto farlo trapelare per tutelare i figli. Accordo che Totti, andando da Noemi, avrebbe trascurato.