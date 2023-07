Non butterai più le bucce del cocomero: valgono oro riutilizzate in questo modo

Non butterai più le bucce del cocomero se leggi come riutilizzarle: in questo modo valgono oro. Ecco perché non dovresti più gettarle nella pattumiera.

Sai che anche le bucce del cocomero possono tornarti utili? Non ci credi? Leggi allora i nostri consigli. Ti mostreremo come riutilizzarle in modo intelligente. Ecco alcuni esempi per trasformare degli scarti in cose utili.

Riutilizzo intelligente degli scarti domestici

È davvero un possibile un riutilizzo intelligente di tutto ciò che abbiamo in casa o che ci circonda? La risposta a questa domanda è sì, o almeno quasi tutto si può riciclare.

Non buttare mai via nulla. Anche ciò che credi sia inutile o rovinato può acquisire nuova vita. Per esempio, sai che le bottiglie di plastica possono diventare dei portapenne simpatici da ufficio? Oppure puoi realizzare dei vasi sospesi e decorarli con piante rampicanti.

Anche le cannucce, quelle che utilizziamo per bere, possono trasformarsi in qualcosa di utile. Con esse, per esempio, puoi creare un vaso colorato e fantasioso. Per non parlare poi di calzini e maglie bucate. Potresti non solo pensare di rattopparle ma dare vita anche a dei burattini o marionette che sicuramente divertiranno i più piccolini.

Anche alcuni prodotti che abbiamo in cucina o alimenti possono tornarci utili in varie occasioni. Per esempio, i gusci d’uovo sono un ottimo fertilizzante. Sminuzzali o riducili in tanti piccoli pezzettini e spargili sul terreno delle tue piante: vedrai che i tuoi gioielli verdi cresceranno sani e forti.

Puoi utilizzare questa tecnica anche per ottenere una fruttificazione accelerata. A proposito di alimenti, oggi vogliamo spiegarti perché non dovresti buttare le bucce di cocomero. Ecco delle idee intelligenti che ti lasceranno senza parole.

Non butterai più le bucce di cocomero se impari a riutilizzarle in questo modo

Che cosa potresti mai farci con delle bucce di cocomero? Davvero possono ritornarti utili? La risposta a queste domande è sì. I più creativi possono divertirsi a dare sfogo alla loro immaginazione realizzando dei cestini porta frutta da esporre sul tavolo per un’occasione speciale.

Ma noi oggi vogliamo parlarti nel dettaglio di specifiche proprietà delle bucce di cocomero che ti aiuteranno a risolvere alcuni fastidi di salute o inestetismi cutanei.

Per esempio, sapevi che il cocomero è un frutto ricco di fibre e sali minerali? Con la sua buccia puoi realizzare una marmellata o un frullato oppure grattugiarla per sfruttare tutte le sue virtù. Essa buccia contiene inoltre molti antiossidanti potenti come il licopene.

Puoi strofinare la buccia di questo frutto sulla pelle o sul viso per donare un effetto rimpolpante all’epidermide contrastando l’invecchiamento precoce. Inoltre, le bucce di cocomero hanno un’azione protettiva contro i raggi solari.

Se ti dicessimo che aiutano anche ad alleviare il dolore delle scottature, ci credi? Puoi utilizzarle al posto del latte doposole se sei sprovvisto di questo prodotto. I risultati sono immediati, efficaci e garantiti.

Se utilizzi le bucce di cocomero per alleviare il fastidio delle scottature, vedrai che in meno di 10 secondi il problema sarà risolto. Tutto merito delle vitamine contenute nella buccia che aiutano l’epidermide a ricostruirsi e rigenerarsi velocemente.

Le bucce delle angurie contengono poi un amminoacido, L-citrullina che agisce sul cuore proteggendo l’apparato cardiovascolare. Inoltre, esse sono perfette per chi soffre di ipertensione, abbassano infatti la pressione sanguigna. Se hai problemi di insonnia o se il tuo sonno è disturbato, dovresti consumare la buccia di cocomero realizzando una tisana o un frullato.

La buccia è ricca di polisaccaridi di carbonio che agiscono contro insonnia, ansia e stress. Se soffri invece di disturbi muscolari, le bucce di cocomero possono aiutarti evitando l’aggravamento della atrofia muscolare.

Con esse puoi realizzare inoltre anche un compost naturale per fertilizzare le piante o puoi utilizzarle come alimento per i tuoi animali da cortile come maiali, conigli o galline che li adorano. Attenzione solo ai cani, dato che questo alimento per loro è tossico. Visto a quante cose possono servire le bucce di cocomero? Ora che hai scoperto tutte queste loro proprietà, siamo sicuri che non le butterai più.