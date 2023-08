Non appena capiscono cosa sta strangolando il pitone si spaventano: ecco cos’era

Il pitone è un animale con una forza incredibile e questo va al di là delle sua dimensione. Quello che vedranno gli occhi di alcuni operai è incredibile.

La natura è natura e questo si sa, ma a volte ai nostri occhi appare crudele e forse senza molto senso. Tuttavia, un animale come il pitone ha come istinto quello di cacciare immobilizzando le sue prede e questo potrebbe essere una sofferenza per molti. La storia che stiamo per raccontare oggi ha come protagonista proprio un pitone. Ecco cosa è successo.

Quanto può essere forte un pitone?

Parliamo prima di questo aspetto in quanto il protagonista della storia di oggi è un pitone che ha tentato di strangolare qualcosa di inizialmente indefinito. Che sia un animale pericoloso ed estremamente forte, su questo non vi è ombra di dubbio, ma ciò che da sempre stupisce le persone è la velocità con cui sorprende le proprie prede.

Molto spesso il pitone si mimetizza con tutto ciò che lo circonda e quando meno ci si aspetta attacca senza dare la possibilità di accorgersene e soprattutto reagire. Il rettile, a differenza di quanto si pensi, non agisce tanto sulla forza, ma sulla stretta che applica alla preda. Infatti, difficilmente la schiaccia, piuttosto la soffoca. Inoltre, attorno alla sua preda assumerà una forma ad anello e in questo modo la vittima non avrà alcuna via di scampo.

Il pitone ha una potenza a dir poco straordinaria e se ne sono accorti degli operai in Thailandia che sentendo dei rumori strani si sono subito precipitati a vedere cosa stesse accadendo. I loro occhi non potevano credere a quello che stavano vedendo. Ecco la storia.

Il pitone sta per strangolare un gatto. Ecco cosa è successo

Ci troviamo a Samut Prakam, in Thailandia, in una giornata come tante altre. Fa caldo, ma gli operai sono al lavoro come ogni giorno. Nonostante le temperature elevate devono necessariamente portare la pagnotta a casa e fanno di tutto pur di sbarcare la giornata. Gli uomini erano al lavoro in un cantiere aperto da ormai diverso tempo e Porsche era da un po’ che si aggirava per li.

Porsche è un bellissimo gatto dal pelo nero lucido e dallo sguardo furbo. A vederlo così si direbbe che si tratta di un gatto molto giovane che ama avventurarsi anche dove non deve. Si scopre in seguito che ha solo 4 anni. Ad ogni modo, Porsche è solito gironzolare in questo cantiere dove gli operai lavorano.

Ad un certo punto, uno di loro sente dei rumori e chiede agli altri di porre attenzione. Si tratta di un miagolio incessante e non si fatica a comprendere che si tratta di una richiesta di aiuto. A quel punto gli uomini seguono il richiamo di Porsche e lo trovano in mezzo al bosco avvinghiato da un pitone.

3 metri di rettile avvinghia il povero micio che rimane immobile. Gli operai afferrano quindi un bastone per cercare di liberare il gatto e allontanare il serpente, ma è molto più semplice a dirsi che a farsi. Alla fine uno di loro con un colpo deciso immobilizza la testa del rettile che molla quindi la presa sul gatto.

Purtroppo però, Porsche non sembra muoversi e non sembra dare cenno di vita. Gli operai sono sconcertati nel vedere il gatto che non si muoveva, ma notano poco dopo che ha perso conoscenza. Porsche è ancora vivo per fortuna. Ora non c’è tempo da perdere e oltre ad allontanare il pitone, bisogna salvare il gatto.

Come sta Porsche dopo essere stato attaccato

Il pitone viene quindi immobilizzato e allontanato dal povero gatto che giace sull’erba privo di sensi. Uno degli uomini lo afferra e lo porta lontano dal rettile e inizia la manovra di rianimazione. Si chiama Khun Srisawat il soccorritore che ha salvato Porsche e dopo ha dichiarato una frase che ha fatto commuovere: “C’era voglia di vivere nei suoi occhi, così ho provato a fargli un massaggio cardiaco“. Ed è così che Porsche ha riiniziato a respirare.

Il gatto si è quindi ripreso e non ha appena ha riacquisito le forze è balzato in piedi ed è corso lontano da quel pericolo. Gli operai lo hanno poi seguito e lo hanno trovato in compagnia di un altro gatto mentre stavano giocando. E’ stato un grande sollievo quello che è accaduto.