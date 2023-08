Case a un euro, potrai acquistarle in questa bellissima località italiana: dove

Acquistare la casa dei propri sogni è un desiderio di tutti. Ma se vi dicessimo che esiste un metodo per comprare case a un euro? Ecco di cosa si parliamo.

Ogni persona sogna di avere il proprio porto sicuro, un luogo dove rifugiarsi dopo aver affrontato una giornata impegnativa e difficoltosa. Purtroppo non tutti possono permettersi un immobile, motivo per cui ripiegano sull’affitto. In altre circostanze, invece, si ha la possibilità di disporre del denaro per acquistare una casa, ma non si riesce a trovare quella che rispecchia le proprie esigenze.

Ci si accontenta di quello che passa il convento ed è per questo che una punta di amarezza si fa sempre sentire. Esiste però una bellissima località italiana che permette di acquistare case a 1 €. Ecco come si chiama questo posto e quali altri luoghi hanno seguito il suo esempio.

Acquistare case a un euro: ora è possibile

Non capita tutti i giorni di poter acquistare una casa. Si tratta infatti di un vero e proprio investimento, tanto che la maggior parte delle persone deve accendere un mutuo per portare a termine questo tipo di trattativa. Parliamo quindi di un acquisto che può impegnare l’acquirente per un periodo di trent’anni.

A differenza dell’affitto però, la somma che si verserà mensilmente non andrà persa in quanto verrà utilizzata per diventare i proprietari della casa tanto bramata. Nell’ultimo tempo le vendite sono in netto aumento rispetto agli affitti, ma il costo di una casa rimane comunque davvero molto elevato.

Esistono alcune località dove è possibile acquistare case a un euro. I comuni che hanno deciso di aderire a questa iniziativa hanno infatti un basso numero di abitanti. Offrendo la possibilità di acquistare una casa ad un prezzo così ridotto, aumenta l’opportunità di far crescere la propria popolazione. Scopriamo insieme i luoghi che hanno deciso di aderire a questa iniziativa sociale.

L’iniziativa del Comune di Salemi: case quasi regalate

L’iniziativa di offrire al popolo la possibilità di acquistare a case a un euro è nata in un piccolo Comune noto come Salemi. Si tratta di un piccolo paesino siciliano che sorge in provincia di Trapani. Il paesello è così piccolo che non raggiunge i 10.000 abitanti.

Questo luogo è davvero molto bello in quanto sorge nel centro della Val di Mazara e, grazie alle sue caratteristiche, presenta denotazioni storiche appartenenti all’epoca medievale. Anche se molto piccolo, Salemi ha conquistato un posto nella lista dei borghi più belli d’Italia. Questo perché il paesaggio è davvero unico e permette alla popolazione di osservare l’incontro fra la cultura araba e quella italiana.

Salemi ha presentato questa istanza nel 2010 tramite un bando di concorso che ha conquistato subito l’interesse dei cittadini. Tutti coloro che sono riusciti ad acquistare delle case hanno poi mostrato l’atto di compravendita emesso dal Comune, in cui si dichiara come la casa in questione sia stata acquistata a un euro.

Gangi, Borgomezzavalle e Ollolai: qui comprare casa costa meno

Come abbiamo detto prima, esistono delle località dove è possibile acquistare case a un euro. Sull’esempio di Salemi, altri piccoli paesini hanno deciso di riproporre questa iniziativa. Il primo di questi risponde al nome di Gangi, sempre sito nella bellissima Sicilia, più precisamente nei pressi di Palermo.

Ancora una volta il Paese in questione è davvero molto piccolo, motivo per cui si è alla ricerca di qualcuno che possa abitarlo e far crescere la popolazione del luogo. Sorte simile per quanto riguarda un Comune di Nuoro che risponde al nome di Ollolai. Questo luogo è stato duramente colpito durante la fase della pandemia, ma ha saputo risollevarsi instaurando una diretta collaborazione con l’America. Parliamo ancora una volta di un bellissimo villaggio, motivo per cui non dovrebbero mancare i cittadini interessati all’acquisto del loro immobile.

Per ultimo, ma non per importanza, una piccola località del Nord Italia. Ci riferiamo a Borgomezzavalle, un comune sito fra le Alpi del Piemonte. Chi acquista una casa in questo luogo deve essere a conoscenza delle temperature piuttosto rigide e della possibilità di dover ristrutturare la casa messa in vendita. Il paesaggio è però unico e particolare, motivo per cui vale sicuramente la pena prendere in considerazione l’acquisto di una casa.

Comprare case a un euro è sicuramente qualcosa che vale la pena prendere in considerazione. Voi che cosa ne pensate?