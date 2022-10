Noemi e Totti, il primo bacio alla luce del sole: come li hanno beccati | FOTO

Noemi Bocchi e Francesco Totti ormai non si nascondono più. L’ultimo avvistamento della coppia di innamorati è avvenuto in un ristorante tanto caro al Pupone.

A catturare le immagini è il settimanale ‘Gente’, che ha immortalato le tenere effusioni tra i due, nel ristorante che poco più di un mese fa li aveva visti festeggiare insieme il compleanno dell’ex numero 10 della Roma.

Le tenere effusioni tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sono ormai la coppia dell’anno e – sebbene siano partiti quasi in sordina – ormai Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più. Nel ristorante di Santa Severa, cui il Pupone è tanto affezionato, e dove appena un mese fa aveva festeggiato il suo compleanno, i due piccioncini sono stati immortalati insieme, seduti a un tavolo con alcuni amici.

Baci appassionati, tra una portata e l’altra, che confermano una storia d’amore che procede ormai a gonfie vele. I fotografi hanno immortalato le tenere effusioni tra i due innamorati, che non fanno più nulla per sfuggire agli sguardi indiscreti di fan e paparazzi.

La casa insieme

Nei giorni scorsi, Alex Nuccetelli, pr e storico amico del Pupone ha confermato la notizia già trapelata in questi giorni e cioè che Francesco Totti e Noemi Bocchi stiano mettendo su casa insieme. I due dovrebbero andare a convivere a Villa Clara, in un attico di quasi 300 metri quadrati, con Jacuzzi e terrazza, in un condominio di lusso in cui ci sono anche campi da tennis e piscina.

Una nuova vita insieme, per dimenticare quanto sta succedendo con Ilary e nelle aule di Tribunale che li vedranno protagonisti ancora per diversi mesi, tra accuse reciproche e richieste di mantenimento.

Quel che sembrava una storia d’amore intramontabile ha definitivamente lasciato il posto a un nuovo amore, che ha il merito di aver fatto tornare il sorriso al Pupone, dopo mesi di ombre e tentativi – mal riusciti – di celare quanto stesse succedendo tra le mura di casa tra lui e la sua ex moglie.

Un figlio con Noemi Bocchi: l’indiscrezione bomba

A lanciare la bomba è stato proprio Alex Nuccetelli. Stando a quanto riferito dal Cupido che favorì l’incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la nuova fiamma dell’ex capitano della Roma potrebbe presto regalargli la gioia di diventare papà per la quarta volta.

La storia tra Francesco e Noemi prosegue ormai a gonfie vele e nonostante la guerriglia in corso con la sua ex, le premesse per una vita insieme sembrano esserci tutte. Prima la storia su Instagram alla festa di compleanno insieme, poi gli spalti del campionato francese per presentare – ufficialmente – al mondo del calcio la sua nuova compagna. Non sembrano ormai esserci dubbi sulla volontà di mettere la parola fine al matrimonio con Ilary Blasi, che dal canto suo si mostra felice e spensierata tra le strade capitoline, in compagnia di amiche più o meno famose.

Nuccetelli ha concesso un’intervista al settimanale Diva e Donna, in cui ha annunciato che la parola matrimonio potrebbe non essere più nei pensieri di Francesco, ma quella di padre potrebbe invece interessargli ancora molto.

Quel che è certo, stando alle parole del body builder, è che ormai sia da escludere un ritorno di fiamma con la sua ex, con cui è in corso una diatriba – senza freni – a colpi di Rolex e borse scomparse.