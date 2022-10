Noemi Bocchi, sbuca la foto da 20enne di Lady Totti: identica a Ilary

By

Noemi Bocchi, avete mai visto la nuova fiamma di Francesco Totti da giovane? La bella bionda è incredibilmente somigliante a Ilary Blasi. Le due sembrano quasi sorelle.

Che scherzi beffardi talvolta gioca la vita. Avete mai visto gli scatti di Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Francesco Totti, da ventenne? Sembra la fotocopia di Ilary Blasi.

Noemi Bocchi e Francesco Totti escono allo scoperto

È passato un bel po’ di tempo da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno comunicato all’Italia intera la fine del loro matrimonio. Era luglio 2022 quando il Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, con due comunicati Ansa, hanno spezzato il cuore di tutti.

Il popolo italiano ha sempre creduto nella loro unione, nel loro sentimento. Tra i pochi a rimanere sposati per tanti anni, hanno deluso le aspettative di tutti con la fine di una relazione che in realtà nascondeva crepe, segreti e dolori che stanno venendo fuori solo ora.

I due protagonisti del gossip ormai conducono vite completamente separate. Ilary è solo casa, viaggi e figli, mentre Francesco ha iniziato a viversi alla luce del sole la nuova signora Totti, Noemi Bocchi.

Lei, bionda e affascinante, somiglia tanto a Ilary Blasi. Ma rimarrete ancora più stupiti nel vedere alcune foto del suo passato che hanno dell’incredibile. La ex signora Caucci a 20 anni vent’anni era uguale alla famosa conduttrice Mediaset. Le due sembrano quasi sorelle.

Le foto dal passato di Noemi: uguale a Ilary Blasi

Noemi Bocchi è una donna molto conosciuta nell’ambiente della Roma bene. Laureata in economia aziendale e bancaria, dopo gli studi universitari ha scelto di dedicarsi però ad un lavoro completamente diverso. Oggi è una designer floreale davvero famosa, contattata da personaggi importanti di tutta Italia.

Proprio lei, la ex signora Caucci ha assunto oggi il titolo, datole dai giornalisti, di Lady Totti. Da quando Ilary e Francesco si sono separati, Noemi ha avuto un ruolo preponderante sulle scene mediatiche e soprattutto nella vita del Pupone.

Ormai lei e Francesco hanno deciso di viversi alla luce del sole ed ufficializzare la loro relazione. Insieme hanno festeggiato il compleanno del pupone che solo qualche settimana fa ha spento 46 candeline e a quanto pare sarebbero pronti a fare anche un altro passo importante, quello della convivenza.

Di Noemi Bocchi, quando iniziarono ad uscire le sue prime immagini, come amante di Francesco, abbiamo tutti notato la somiglianza con la conduttrice Mediaset, lei sembra davvero la fotocopia di Ilary Blasi.

Bionda come la regina dell’Isola dei Famosi, fisico snello e scolpito come la ex moglie di Francesco, le due sembrano quasi sorelle. Ma se questa somiglianza potrebbe sorprendervi, rimarrete ancora di più a bocca aperta a vedere alcuni scatti di Noemi di quando aveva vent’anni.

Spuntano fuori grazie al settimanale Chi di Alfonso Signorini, alcune fotografie che ritraggono la Bocchi ventenne. Rimarrete sconvolti dalla somiglianza di lei con la ex moglie del Pupone.

Nelle immagini in questione si vede una Noemi giovanissima, insieme a Mario Caucci, patron del Tivoli calcio che per 10 anni è stato suo marito e che continua oggi ad essere una figura importante nella sua vita perché padre dei suoi due figli.

Bionda, sguardo angelico e occhi magnetici, ha una somiglianza incredibile con Ilary Blasi agli inizi di carriera. Non è un caso, forse, che Francesco Totti abbia scelto proprio lei per iniziare un nuovo capitolo della sua vita: praticamente pare la sua ex moglie!

Com’è possibile che i tratti somatici di Noemi siano così simili a quelli di Ilary Blasi? Anche sui social tutti sono rimasti sconvolti. Gli internauti hanno notato la somiglianza tra le due donne che incredibilmente sembrano identiche.