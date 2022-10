Meghan Markle fuori controllo, la pesante frecciatina al suocero Re Carlo

Meghan Markle sembra aver rivelato qualcosa di molto pesante che in molti hanno pensato sia riferito a suo suocero il Re Carlo III. Ecco cosa ha dichiarato.

Meghan Markle è una donna al centro della scena dei tabloid mondiali per via della sua posizione nella famiglia reale di Buckingham Palace dovuta al matrimonio con il principe Harry.

La coppia ha deciso di fare molti passi indietro dagli impegni reali decidendo di andare a vivere oltreoceano e allontanarsi da Londra anche per via di alcuni attriti dovuti con la famiglia reale.

Meghan Markle: la frecciatina a Re Carlo III

Qualche anno fa i due hanno anche rilasciato un’intervista ai microfono di Oprah Winfrey dove hanno rivelato che alcuni membri del Palazzo non vedevano di buon occhio la loro unione anche per via del colore della pelle della donna.

Durante la cerimonia funebre della Regina Elisabetta II, Meghan si è mostrata molto elegante e rispettosa nei confronti della defunta Sovrana che ha sempre considerato come una delle persone più carine nei suoi confronti rispetto al resto della famiglia.

Alcuni siti internazionale hanno fatto notare però come la donna sia stata posizionata dietro una lunga candela che la nascondeva durante le riprese ufficiali della cerimonia funebre ipotizzando che era stato suggerito da qualcuno interno alla famiglia reale.

Qualche giorno prima, quando la Regina Elisabetta II era in fin di vita, pare che l’attuale Re del Regno Unito, avesse chiesto a suo figlio Harry di non portare con sé al capezzale della donna sua moglie in quanto non sarebbe stata la benvenuta.

Però, alcuni giorni dopo, la donna si è presentata con suo marito e il principe William con sua moglie Kate Middleton fuori il Palazzo Reale per far visita ai sudditi che avevano portato un omaggio alla Sovrana defunta.

In questo periodo, un uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il comportamento di Meghan all’interno di Buckingham Palace. Queste affermazioni sono parte di un libro scandalo che parla dei segreti dei Windsor e secondo l’autore Meghan avrebbe trattato in malo modo la servitù a Palazzo e sarebbe stata molto capricciosa.

A contrastare queste dichiarazioni, arriverà un libro scritto proprio dal principe Harry che sarebbe dovuto uscire in queste settimane ma l’editore ha chiesto al duca di Sussex di edulcorare alcuni paragrafi e lo stesso autore ha chiesto di modificare alcuni contenuti dopo la morte di sua nonna.

La rivelazione

Intanto, Meghan Markle ha preferito parlare di questi episodi, senza farne un esplicito riferimento all’interno del suo podcast Archetypes dove ha voluto parlare assieme all’attrice Costance Wu del suo ruolo e della posizione che deve ricoprire.

La donna, ha ammesso che spesso veniva etichettata come pazza e isterica solo perché donna e costretta a mantenere la calma rivelando che vorrebbe tanto scoppiare in un pianto liberatorio ma non ne è capace in quanto condizionata da tenere una determinata immagine.

Parlando con la sua ospite, Meghan ha parlato anche di suicidio e di come dopo la nascita di suo figlio Archie ha pensato di farlo e per questo motivo sia lei che suo marito Harry hanno deciso di allontanarsi da Buckingham Palace per vivere in modo più tranquillo e senza la pressione del protocollo in un’altra parte del mondo.

Nonostante questo però, sembra che dopo alcune discussioni, Re Carlo III sia propenso ad una riappacificazione con suo figlio e con Meghan e che sia pronto a tendere la mano per ritrovare la serenità in famiglia.

Il nuovo Sovrano del Regno Unito, verrà incoronato con sua moglie Camilla, il prossimo 6 maggio 2023 giorno che coincide con il compleanno del primogenito di Harry e Meghan, Archie.

Un momento che potrebbe riunire la famiglia e chissà se il Re Carlo III torni indietro sulla decisione di revocare ai figli della coppia il titolo di Altezza Reale. Staremo a vedere.