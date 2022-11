Noemi Bocchi, l’ultimo affronto a Ilary: il gesto che non è passato inosservato

By

Noemi Bocchi fa sparlare il mondo social

Prima del suo flirt segreto con l’ex campione giallorosso, Francesco Totti, nessuno conosceva Noemi Bocchi o almeno il web e il popolo social non erano al corrente della sua presenza che invece risulta assai nota negli ambienti più facoltosi della Roma bene.

Lei, che proviene da una famiglia altolocata, che ha studiato nelle migliori scuole e che ha portato a casa un titolo di studio importante, una laurea in finanza ed economia, oggi è una flower designer, tra le più richieste d’Italia, o almeno di quella parte che può permettersi consulenze e decorazioni che costano migliaia e migliaia di euro.

Da ormai diversi mesi, Francesco e la nuova Lady Totti, come l’hanno soprannominata le riviste di gossip, vivono la loro relazione alla luce del sole. Non fuggono più dai paparazzi né temono le foto indiscrete che vengono piazzate in copertina o sulle prime pagine delle principali riviste di pettegolezzi.

Sono una coppia a tutti gli effetti, Totti e Noemi, che finalmente non hanno paura a mostrarsi. È proprio Noemi che si rende protagonista di uno “sgambetto” alla sua acerrima nemica in amore, Ilary Blasi. Il suo ultimo gesto non è passato inosservato, anzi, fa scoppiare la polemica.

Lo sgarbo della Bocchi alla Blasi non passa inosservato

Ilary Blasi non ha mai parlato di Noemi Bocchi e Noemi Bocchi non ha mai parlato di Ilary Blasi. Eppure le due sono le principali protagoniste del gossip italiano. Da quando si sono separati, Francesco ed Ilary hanno preso strade assolutamente differenti.

Lei si è concessa il lusso di godersi la sua libertà dopo 20 anni in coppia. Lui invece l’ha rimpiazzata immediatamente con colei che sembra la sua fotocopia. Totti e Noemi hanno intenzioni serie, hanno deciso di fare un passo importante e non è sfuggito all’attenzione del popolo social, uno sgarbo, quello fatto da Noemi proprio nei confronti di Ilary.

Che cosa ha combinato la flower designer? Come riportato da alcuni autorevoli settimanali di pettegolezzi e tra questi in particolare Chi, Totti e Noemi avrebbero avvistato una casa bellissima nel cuore di Roma Nord in cui andare a vivere insieme.

Le parole di Alfonso Signorini sono chiarissime. Non una casa semplice per la nuova coppia ma un mega attico in un condominio prestigioso, con una vista meravigliosa sulla Capitale. Tra lussi e agi, l’ex calciatore e la flower designer sono pronti a vivere la loro nuova vita insieme.

Il popolo social contro la Bocchi

Saprebbero anche già come arredare il loro nuovo appartamento, la novella coppia, che è stata avvistata qualche giorno fa al salone dei mobili di Caserta per una esposizione. Insomma, fanno sul serio.

La Bocchi è sotto i riflettori e tutti gli occhi d’Italia sono puntati su di lei che proprio di recente ha compiuto un passo falso nei confronti della ex signora Totti. Che cosa ha combinato?

Sembra proprio che Noemi Bocchi si sia ingraziata Isabel, l’ultimogenita di Ilary e Francesco che è stata paparazzata più volte in compagnia della flower designer e di sua figlia.

A vedere l’appartamento, Totti e Noemi hanno portato anche le loro due bambine e la bella bionda, la nuova Lady Totti, sembra avere un rapporto molto affettuoso e di complicità con la figlia più piccola della Blasi.

Come avrà preso la conduttrice Mediaset questa vicinanza della sua ultimogenita con la ex amante e ora compagna di Totti? Sicuramente non bene, si legge sul web che si schiera dalla parte della Blasi.