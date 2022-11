Lazio-Monza, probabili formazioni e statistiche

Dopo la grande vittoria ottenuta nel derby capitolino la Lazio di Sarri torna in campo, contro il Monza l’obiettivo è quello di raggiungere il Milan al secondo posto in classifica e portarsi a otto lunghezze dal Napoli capolista.



Dopo le sconfitte con Salernitana e Feyenoord la Lazio ha ripreso la propria marcia e contro la Roma ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per disputare un campionato da assoluta protagonista.

La squadra biancoceleste ritrova Milinkovic-Savic, il serbo aveva saltato per squalifica il derby, e si affida di nuovo a Felipe Anderson per centrare la seconda vittoria consecutiva.

A Roma arriva un Monza reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Verona e determinato ad uscire definitivamente dalla zona retrocessione.

Dopo aver vinto contro la Juventus, Palladino sogna un’altra grande prestazione contro la Lazio con la speranza di chiudere nel migliore dei modi questo 2022.

Perché uniti abbiamo vinto il derby

Perché è l’ultima dell’anno

Perché emozioni così si vivono solo all’Olimpico Sono ancora in vendita i tagliandi per #LazioMonza ➡️ https://t.co/nJxuTraAD0 pic.twitter.com/UOxB4t29vd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 10, 2022

Lazio con il 4-3-3, out Zaccagni

All’assenza di Ciro Immobile si aggiunge anche quella di Mattia Zaccagni che salterà la sfida contro il Monza per un problema muscolare.

Immobile è stato convocato ma un suo impiego rimane difficile visto che come dichiarato dallo stesso Sarri il calciatore non è ancora nella migliore condizioni fisica.

Davanti a Provedel la difesa a quattro sarà composta da Romagnoli, Casale, Lazzari e Marusic con Cataldi in cabina di regia e Vecino a completare il centrocampo insieme al campione serbo.

Davanti confermati Pedro e Felipe Anderson che giocheranno insieme a Cancellieri con Romero e Immobile in panchina.

Monza con il 3-5-2, Petagna e Caprari in attacco

Nessuna novità per il Monza che si schiera con il solito 3-5-2 con l’obiettivo di sfruttare le fasce e sorprendere la Lazio sulle corsie laterali.

Davanti a Di Gregorio giocheranno Marlon, Izzo e Caldirola con Birindelli e Carlos Augusto sugli esterni.

A centrocampo spazio alla geometria di Nicolò Rovella con Pessina e Colpani ai lati.

Pesante l’assenza di Stefano Sensi, il numero 12 ha subito la frattura del malleolo e rientrerà soltanto a febbraio.

In attacco accanto a Gianluca Caprari ci sarà ancora una volta Andrea Petagna.

Lazio-Monza, statistiche

Tra Serie B e Coppa Italia le due squadre si sono affrontate in 18 occasioni con il bilancio che è in assoluto parità con 8 pareggi e quattro vittorie a testa.

La Lazio ha perso soltanto una delle nove partite interne giocate contro il Monza, la sconfitta è arrivata proprio nella partita più recente, quella del 1986.

La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 sfide di Serie A contro formazioni neo promosse, mantenendo la porta inviolata nelle tre più recenti.

Il Lazio sarà la prima regione in cui il Monza disputerà due trasferte in Serie A.