Noemi Bocchi inarrestabile, l’ultimo sfregio a Ilary: l’hanno notato tutti

Noemi Bocchi sembra aver fatto un altro passo falso nei confronti di Ilary Blasi. Ecco l’ultima mossa della donna.

Sebbene l’estate sia passata da un bel po’ di tempo, la notizia che ha fatto il giro di tutti i siti e giornali di gossip (e non solo) continua a far parlare di sé anche dopo l’addio alla bella stagione.

Stiamo parlando della separazione di Francesco Totti e di Ilary Blasi, annunciata tramite due comunicati distinti lo scorso 11 luglio dopo che alcune voci già parlavano di una presunta crisi tra i due che invece avevano smentito le indiscrezioni ad inizio 2022.

Noemi Bocchi e l’ultimo gesto nei confronti di Ilary Blasi

Dopo l’annuncio della fine della loro storia, i due sono stati travolti da un caos mediatico fatto di ipotesi sul perché abbiano deciso di mettere fine al loro matrimonio e solo dopo un paio di mesi Francesco Totti ha deciso di raccontare la sua verità.

Ha deciso di farlo sulle pagine del Corriere della Sera dove ha ammesso che tra i due colui che ha subito un tradimento è stato lui e che quando ha scoperto la mossa di Ilary con un uomo completamente diverso da lui di cui non ha fatto nome gli è crollato il mondo addosso.

Sembra che tra Ilary e Francesco le cose si siano cominciate ad inclinare già da quando lui ha lasciato il calcio nel 2017 e dopo la morte del padre del calciatore, Enzo, avvenuta nel 2020 a causa del Covid-19.

Secondo l’ex capitano dell’AS Roma, Ilary non gli sarebbe stato vicino nei momenti più opportuni mentre Noemi Bocchi, che ha conosciuto nel 2021 ad un torneo di padel gli ha fatto tornare il sorriso.

E dopo alcuni mesi passati in sordina cercando di non farsi scoprire e nascondendosi agli obiettivi dei paparazzi, Totti e Noemi hanno deciso di non vivere come dei fuggitivi e di farsi vedere in compagnia l’un dell’altro senza problemi.

Lo scoop del settimanale Chi

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato delle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena assieme presso il ristorante Assunta Madre di Roma, situato in Via Giulia 14 nei pressi di Palazzo Falconieri.

I due hanno sfoggiato lo stesso anello al dito segno che dopo la loro uscita allo scoperto hanno deciso di fare le cose sul serio e di fidanzarsi ufficialmente. Infatti anche lo stesso Totti negli ultimi giorni ha condiviso delle storie su Instagram dove si è mostrato in compagnia della sua nuova compagna a cena insieme ad altri suoi amici.

Nel frattempo Ilary sembra non aver preso bene la notizia e non tanto per il nuovo amore del suo ex marito ma per via del fatto che Totti abbia deciso di portare i suoi figli con sé durante alcuni pranzi e cene con la Bocchi e che vedere Cristian, Chanel e soprattutto Isabel con Noemi di certo non fa impazzire di gioia la conduttrice.

Inoltre, sembra che Francesco Totti abbia deciso di abbandonare la sua casa all’Eur per trasferirsi a Vigna Clara, verso Roma Nord, nel quartiere più elegante della capitale dove pare abbia preso casa in compagnia della Bocchi.

Sebbene la loro relazione sia uscita allo scoperto solo adesso e Totti sia stato accusato prima della sua dichiarazione di aver tradito Ilary Blasi con Noemi Bocchi, il diretto interessato ha specificato che la storia con la nuova compagna va avanti da Capodanno e che con la sua ex moglie il rapporto era già al capolinea.

Noemi Bocchi ha anche lei alle spalle un matrimonio con l’imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, Mario Caucci da cui ha avuto due figli che sembrano stiano anche loro facendo la conoscenza di Francesco Totti mettendo su una grande famiglia allargata.