Noemi Bocchi, il brutto gesto fa infuriare i fan di Totti: “Chi si pensa di essere?”

Noemi Bocchi, il gesto della parolina fa infuriare i fan di Totti. Scoppia la protesta sui social, si infiamma la polemica. Ecco cosa ha combinato la flower designer.

Guai in vista per la nuova signora Totti. Noemi Bocchi fa arrabbiare i fan del Pupone. Che cosa ha combinato la parolina? Questa volta non la passerà liscia.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: continua la love story più chiacchierata d’Italia

Fanno coppia fissa da un po’ di tempo, ormai, Francesco Totti e Noemi Bocchi che hanno deciso di vivere alla luce del sole il loro amore. Sono passati diversi mesi da quando il Pupone e la conduttrice Mediaset hanno scosso tutti con la bomba che da tempo si diceva destinata a scoppiare improvvisamente, quella della loro separazione.

A distanza di tempo, sembra ancora impossibile credere che la bella bionda ex letterina e lo sportivo più pagato d’Italia, non stiano più insieme. Eppure la realtà dei fatti è questa. Ilary Blasi ha un nuovo compagno, Bastian, erede di una casa costruttrice tedesca, con cui ha trascorso le festività a Bangkok senza figli.

Mentre Francesco? Lo sportivo è pazzo della sua Noemi che in alcuni gesti, movenze e outfit sembra ricordare la ex moglie. Oggi vogliamo concentrare tutte le attenzioni proprio sulla pariolina che si è resa protagonista di un gesto eclatante che ha fatto arrabbiare, e non poco, i fan e tifosi del Pupone. Sapete che cosa ha combinato la flower designer romana? Scoppia la polemica social.

La parolina nell’occhio del ciclone: fan del Pupone furiosi con lei

Non la passerà liscia, questa volta, Noemi Bocchi che da ormai mesi si ritrova nell’occhio del ciclone per via della sua relazione con Francesco Totti. I giornalisti e fan della ex coppia più chiacchierata d’Italia ormai non si soffermano più sulla separazione di Ilary e Francesco ma sugli atteggiamenti della flower designer.

La parolina purtroppo non è riuscita ancora a conquistare il cuore di tanti. L’ultimo gesto poi, ha davvero scatenato l’ira dei tifosi e dei fan dello sportivo. Vediamo più nel dettaglio perché è scoppiata la polemica social.

Come sapranno i più informati, Francesco Totti ha deciso di trascorrere qualche settimana lontano dall’Italia insieme alla sua famiglia. Il calciatore, con i suoi tre figli e la nuova compagna, è approdato a Miami dove è stato beccato sulla bellissima spiaggia americana in tenuta balneare.

Ha optato per un posto caldo, il Pupone, che dopo mesi difficili si è voluto concedere qualche momento di relax con i suoi pargoli e la sua fiamma. Ebbene, è proprio Noemi che da Miami fa tanto discutere. Che cosa ha combinato la parolina?

In un video che è diventato virale e che potete vedere poco più in basso, ci sono Totti e Noemi che lasciano la spiaggia americana. La coppia si incammina tranquillamente lontano dalla struttura balneare quando dei fan del Pupone cercano di attirare l’attenzione dello sportivo, la cui fama è arrivata anche in America, augurando ai fidanzati un caloroso benvenuto a Miami.

Mentre il calciatore si mostra sorridente e gentile, ringraziando chi lo ha fermato, Noemi invece ha un atteggiamento completamente diverso. La Bocchi si dimostra altezzosa e indifferente. Non parla e non rivolge uno sguardo o un sorriso a nessuno.

La reazione della parolina non è piaciuta per nulla ai fan di Francesco che hanno espresso il loro malcontento sui social. Noemi è stata definita una donna troppo piena di sé, troppo convinta e a tratti anche maleducata.

Fa davvero fatica la flower designer a conquistare un posto speciale nel cuore dei fan di Totti e Ilary. Nell’immaginario collettivo, Francesco e la Blasi rimarranno sempre una delle coppie più belle dello showbiz italiano.

Ma come si dice? L’amore è eterno finché dura. Oggi, Ilary e Francesco hanno deciso di prendere strade diverse e di incamminarsi sul loro nuovo percorso di vita con altre persone. L’atteggiamento della Bocchi però, non le fa conquistare punti agli occhi delle persone e rende la strada da percorrere con Francesco, piuttosto tortuosa.