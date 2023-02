Ecco qual è la condizione di cui soffre Noemi Bocchi e per la quale il compagno Francesco Totti ha mostrato grande vicinanza.

Vi sveliamo tutti i dettagli riguardo la patologia di cui soffre la fidanzata del Pupone, che le sta condizionando la vita.

Noemi Bocchi soffre di una condizione invalidante

Di recente, Noemi Bocchi è uscita allo scoperto parlando di una condizione invalidante di cui soffre ormai da tempo.

Stiamo parlando della diastasi addominale, per la quale il compagno Francesco Totti ha mostrato tutta la sua solidarietà:

“Ti starà vicino.”

La compagna di Totti ha voluto parlare di quanto questa patologia stia segnando le sue giornate e si stia rivelando fondamentale per lei la vicinanza del fidanzato.

Ma in cosa consiste questa patologia e quali sono i sintomi che causa? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Cosa comporta la patologia

La diastasi addominale è una condizione che si verifica quando i muscoli retti dell’addome si allontanano e si allungano, causando una separazione tra le due parti dell’addome. Questo fenomeno si verifica in genere durante la gravidanza, ma può anche verificarsi in persone che hanno subito interventi chirurgici addominali o in individui che hanno fatto un uso eccessivo dei muscoli addominali.

La diastasi addominale può causare una serie di sintomi, tra cui dolore lombare, debolezza muscolare, gonfiore e una protuberanza o una distensione nell’addome. In alcuni casi, la condizione può anche influenzare la postura e la funzione respiratoria. La diastasi addominale può essere una condizione temporanea, che si risolve da sola nel corso delle prime settimane dopo il parto, ma in alcuni casi può durare a lungo termine e richiedere un trattamento specifico.

Ci sono diversi fattori che possono aumentare il rischio di sviluppare la diastasi addominale, tra cui la gravidanza, l’obesità, l’età avanzata e l’attività fisica intensa che coinvolge i muscoli addominali. Tuttavia, ci sono anche alcuni accorgimenti che possono aiutare a prevenire o a ridurre il rischio di sviluppare questa condizione. Ad esempio, mantenere un peso sano, evitare di sollevare pesi eccessivi, fare esercizi specifici per rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e dell’addome, e adottare una postura corretta durante la gravidanza.

Esistono diversi trattamenti che possono essere utilizzati per trattare la diastasi addominale, tra cui la fisioterapia, gli esercizi specifici per rafforzare i muscoli addominali, l’utilizzo di corsetti addominali e, in alcuni casi, la chirurgia. Tuttavia, è importante rivolgersi a un medico o a un fisioterapista prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento, per determinare il miglior approccio per la propria condizione specifica.

La diastasi addominale è una condizione comune che si verifica quando i muscoli retti dell’addome si allontanano e si allungano, causando una separazione tra le due parti dell’addome. La condizione può causare diversi sintomi e può essere trattata con diversi approcci, a seconda della gravità e della durata della condizione. Tuttavia, ci sono anche alcune misure preventive che possono essere adottate per ridurre il rischio di sviluppare la diastasi addominale e migliorare la salute dell’addome.