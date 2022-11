Noemi Bocchi e Ilary si conoscevano da anni: la foto che le incastrerebbe

Noemi Bocchi e Ilary Blasi si conoscevano già da tempo? Arriva la foto che incastrerebbe le due bionde. Chi lo avrebbe mai pensato?

Le due primedonne dell’affaire sentimentale più seguito d’Italia, tornano alla luce della ribalta. A quanto pare, le bionde si conoscevano già da tempo. Una foto le incastra.

Noemi Bocchi ed Ilary Blasi protagoniste del gossip italiano

Ogni giorno ne esce una nuova sulle due primedonne della serie sentimentale che ha conquistato l’attenzione di tutta Italia. Noemi Bocchi ed Ilary Blasi di nuovo protagoniste del gossip.

A luglio 2022, la ex letterina di Passaparola, con un comunicato bomba condivideva con tutta Italia la rottura con Francesco Totti. Dopo 20 anni insieme, i due hanno deciso di cominciare a percorrere strade diverse.

Totti ha replicato solo qualche giorno dopo la bomba sganciata dalla Blasi, anche lui con un comunicato che sanciva definitivamente la fine del suo amore con la conduttrice Mediaset. Alla base della loro rottura, tradimenti reciproci.

Subito dopo l’addio alla Blasi, Francesco si è mostrato con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, la flower designer con la quale oggi sarebbe pronto a compiere il grande passo, quello della convivenza.

I due avrebbero visto un appartamento a Vigna Clara nel quale presto potrebbero trasferirsi. Su questo triangolo amoroso dai risvolti curiosi, spunta però un’indiscrezione che fa rimanere tutti a bocca aperta: Ilary e Noemi si conoscevano già? Spunta la foto che le incastrerebbe.

La Blasi e la Bocchi si conoscevano già? Una foto le incastrerebbe

Questo è il gossip del momento che sta facendo impazzire i social: Ilary Blasi e Noemi Bocchi si conoscevano già da tempo? Spunta una foto che non lascerebbe più alcun dubbio.

Sebbene Francesco Totti, qualche settimana fa abbia rilasciato un’intervista al Corriere della sera affermando che la relazione con Noemi è cominciata a capodanno 2022, sembra che in realtà i due avessero cominciato a frequentarsi di nascosto già prima, precisamente a ottobre del 2021.

Ma non è tutto. Pare proprio che anche la Blasi si sia ritrovata più volte in compagnia della Bocchi. Come è possibile tutto questo? Una foto potrebbe svelare il mistero. Nell’ottobre del 2021, l’ex capitano della Roma, in occasione di un compleanno, prende parte a una festa presso il locale La Villa, di proprietà di Andrea Battistini, ex concorrente di Temptation Island.

Nello stesso ristorante, poco distante dalla tavolata che accoglieva Ilary, il marito e alcuni amici, c’era anche Noemi Bocchi. Al tempo, la serata fu organizzata sempre da Alex Nuccetelli, migliore amico dell’ex calciatore della Roma che a quanto pare conosceva già Noemi.

Che l’abbia invitata lui dietro richiesta di Totti? Queste sono le ipotesi che iniziano a circolare sul web. Sembra infatti che nell’ottobre 2021, lo sportivo e la flower designers si conoscessero già e che Totti, sotto mentite spoglie, abbia chiesto all’amico di riservarle un posto nel suo stesso locale.

Non è però la prima volta che Ilary e Noemi si sarebbero viste. Le due bionde hanno amici appartenenti al mondo dello spettacolo in comune. Insomma, per ironia del destino beffardo, la Blasi ha incontrato l’amante del marito ancor prima che lo scandalo mediatico venisse fuori.