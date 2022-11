INPS, 155 euro in più a novembre: spetta soltanto a questi pensionati

Ecco quali sono i pensionati ai quali spettano ben 155 euro in più sul conto del mese di novembre. Ecco la novità incredibile dell’INPS.

In questi giorni circola la notizia di una novità in materia di pensioni, che sta spaventando la maggior parte dei percettori di tale reddito mensile. Vi confermiamo che la notizia ha scatenato parecchie polemiche, per via dell’esclusione di alcune categorie di soggetti davvero in difficoltà.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire a chi spetta questo nuovo bonus di 155 euro e soprattutto quali sono le categorie che vengono escluse da quest’imperdibile novità dell’INPS. Non tutti gli italiani riescono a credere in questa esclusione.

Pensionati in crisi, le novità dell’INPS

Tutti noi cittadini italiani stiamo vivendo un periodo di seria crisi nel nostro Paese e in generale in Europa. L’inflazione è alle stelle e ha provocando un aumento dei prezzi anche del 12%.

Mettere la benzina all’auto è quasi impossibile così come concedersi qualche capriccio al supermercato. A soffrire la crisi sono più di 5 milioni di italiani, tra cui molti pensionati.

Le ultime novità del Governo fanno sembrare anche la pensione un stipendio mensile per nulla sicuro, visti i tagli da cui è stato interessato. Ora, alcuni pensionati non potranno beneficiare neppure di un bonus. Ecco di seguito di quale si tratta.

Il bonus di cui stiamo parlando è il bonus tredicesima, che faceva gola a moltissimi italiani in età pensionabile. Purtroppo, però, questo beneficio non arriverà su tutti i conti in banca dei cittadini, che risultano esclusi.

Scopriamo insieme quali sono le categorie di pensionati esclusi dal bonus tredicesima e soprattutto perché proprio loro. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprirlo.

A chi spettano i 155 euro in più a novembre

I 155 euro in più nella pensione di novembre sono previsti nell’ambito del bonus tredicesima, un’agevolazione attiva dall’anno 2000. Questo beneficio spetta ai pensionati al minimo, soggetti che rispettano dei criteri reddituali davvero strettissimi.

Il requisito per ottenere questo bonus è quello di avere un reddito annuale di massimo 10000 euro nel caso si tratti di un soggetto singolo mentre di 20000 euro nel caso in cui sia coniugato.

Inoltre, il bonus tredicesima non è previsto per tutti coloro che sono in possesso di trattamenti assistenziali. Sono esclusi da questo beneficio, quindi, i percettori di assegno pensione sociale e gli invalidi civili.

L’esclusione di alcune categorie, specialmente degli invalidi civili, ha scatenato parecchie polemiche. Speriamo che il Governo cambi idea e che emani nuove agevolazioni per proteggere e cautelare specialmente i più fragili.

Non è chiaro perché il Governo abbia voluto escludere proprio queste categorie di soggetti. Alcuni esperti sostengono che probabilmente sia perché tali categorie possono richiedere altri bonus, dai quali i percettori di pensione minima sono solitamente esclusi.

Non ci rimane che aspettare che il Governo chiarisca la sua posizione e che emani nuove agevolazioni per tutti i cittadini in difficoltà. A voi non resta che continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati riguardo le ultime novità dell’INPS.