Noemi Bocchi delusa, arriva il primo ‘no’ dal pupone: Totti non vuole sentire ragioni

Noemi Bocchi sarebbe rimasta delusa per via di un rifiuto da parte di Francesco Totti. Ecco la confessione.

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti continua a gonfie vele, specialmente adesso che i due sono usciti allo scoperto e non si nascondono più agli occhi dei fan e dei paparazzi.

Questa estate, dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi, l’ex calciatore e la sua nuova fiamma hanno cercato di non dare troppo nell’occhio per non far aumentare già le numerose indiscrezioni sul loro divorzio.

Noemi Bocchi e la storia con Totti

Così, molti giornali di gossip hanno pubblicato tante indiscrezioni molte delle quali si sono poi rivelate false a tal punto che lo stesso Totti stanco di essere accusato come traditore ha voluto dire la sua.

L’uomo, tra le pagine del Corriere della Sera ha specificato che il tradimento è arrivato per prima da parte della sua ex moglie con un uomo più giovane di lui, confessando che la storia con la Blasi aveva preso una brutta piega già da un bel po’ di tempo.

Continuando, l’ex capitano della Roma, ha anche parlato di Noemi Bocchi, ammettendo di avere una storia con lei da Capodanno del 2022 e che la donna gli ha fatto ritrovare il sorriso che aveva un po’ perso nell’ultimo periodo per via di alcune vicende che aveva vissuto.

La morte di suo padre Enzo e l’allontanamento dal mondo del calcio, aveva portato Totti a vivere una vita un po’ vuota e pertanto ha avuto bisogno di attenzioni che sua moglie non gli ha dato.

Noemi, invece, sembra aver capito Francesco Totti e dopo averla conosciuta in un torneo di padel, sport che entrambi amano e praticano, hanno instaurato un bel rapporto d’amicizia sfociato poi in amore.

La donna, è una designer floreale molto famosa nell’ambito romano, e si prende cura di composizioni di fiori e piante per grandi eventi. Laureata in Economia bancaria e aziendale, la Bocchi è stata sposata con Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio ed imprenditore italiano.

In passato, Noemi aveva lavorato per l’azienda di suo marito, ma secondo quanto trapelato in queste settimane, sembra non avesse adempito ai suoi compiti e pertanto è stata estromessa dal suo incarico dal consiglio aziendale.

La delusione di Noemi Bocchi: arriva il primo “no”?

Per questo motivo, qualche settimana fa, la donna è stata chiamata in appello presso il tribunale di Roma come persona informata sui fatti in una causa nei confronti di Caucci dove la Bocchi ha commentato ai giornalisti di lasciarla stare perché si è sentita offesa.

A parlare della storia d’amore di Noemi e di Totti è stato Alex Nuccetelli, amico in comune della coppia e artefice del loro incontro. L’uomo aveva già parlato della separazione tra Ilary e Totti.

In estate, infatti, aveva spiegato che per arrivare a fidanzarsi con un’altra donna, Francesco era consapevole che la storia d’amore con Ilary non si sarebbe mai più risanata e che quindi poteva intraprendere una nuova relazione.

Adesso, una volta che i due sono usciti allo scoperto, l’uomo ha voluto dire la sua rivelando una notizia che nessuno si sarebbe aspettato e che riguarda una scelta di Totti che potrebbe deludere la stessa Noemi:

“Un figlio con Noemi? Può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia. Probabilmente sarebbe traumatizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri. Noi amici storici ce lo siamo ripreso: Noemi gli ha fatto ritrovare il sorriso”

Secondo Nuccetelli, il suo amico sarebbe disposto ad allargare la famiglia ma non avrebbe nessuna intenzione di portare nuovamente all’altare un’altra donna data la delusione avuta dalla sua ex moglie.