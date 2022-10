Noemi Bocchi, cosa fa nella vita la nuova fiamma di Totti?

Noemi Bocchi, sapete che cosa fa nella vita la nuova fidanzata del Pupone? Non ci credereste mai. Ecco il suo mestiere. Lo avreste mai detto?

La nuova fiamma di Francesco Totti, Noemi Bocchi, nella vita svolge un mestiere particolare e davvero bellissimo. Vi sveliamo quale.

Noemi Bocchi, chi è la nuova fidanzata di Francesco Totti

Nata nel 1988, Noemi Bocchi è attualmente la compagna dell’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. Solo due mesi fa o poco più, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il Pupone hanno annunciato, con due comunicati ANSA arrivati alla stampa in maniera disgiunta, la fine del loro matrimonio.

I due bellissimi del mondo dello spettacolo hanno passato insieme buona parte della loro vita. Ilary e Francesco sono stati in coppia ben venti anni, di cui 17 vissuti da marito e moglie. Tre i figli messi al mondo, Cristian, Chanel e Isabel, che ora stanno soffrendo per la dolorosa separazione dei genitori.

Francesco e Noemi si innamorano la scorsa estate, durante una partita di padel organizzata in Sardegna. Secondo le parole del Pupone che ha rilasciato un’intervista scioccante al Corriere della sera, quando lui conosce Noemi, le cose con Ilary non andavano bene già da diverso tempo.

Da quando è venuta fuori la relazione del calciatore con la ex moglie di Mario Caucci, CEO della Caucci Marble SRL, di Noemi si è parlato continuamente. La donna è molto riservata e nulla trapela sulla sua vita privata.

Sappiamo però che il suo ex marito è un uomo importante e potente e lei stessa proviene da una famiglia davvero benestante. Sapete che lavoro svolge? Non ha nulla a che fare con quello di Ilary.

Che lavoro svolge la fidanzata del Pupone

Noemi Bocchi è una donna molto riservata. Non è possibile carpire informazioni su di lei nemmeno dai suoi profili social. Su Facebook non pubblica contenuti da un po’ di tempo e per quanto riguarda invece Instagram, ha un profilo privato al quale è impossibile accedere.

Che cosa sappiamo, dunque di Noemi Bocchi? Pur avendo poche informazioni sul suo conto, vi possiamo però dire che la nuova fiamma di Totti è la ex moglie di Mario Caucci. Ha studiato presso la LUMSA e ha conseguito una laurea in economia aziendale e bancaria.

Noemi ha frequentato, insomma una delle università più prestigiose del nostro Paese e dalla retta altissima. A seguito della laurea, non ha proseguito però la carriera da manager o comunque nel settore affine al suo titolo di studio ma ha scelto di svolgere un mestiere del tutto diverso.

Appassionata da sempre di fiori e botanica, la Bocchi ha seguito vari corsi come decoratore floreale e oggi infatti è una famosa e affermata floral designer. Che cosa vuol dire? Significa che Noemi lavora in laboratorio o da sola per la realizzazione di composizioni floreali che vengono richieste per le occasioni più varie: matrimoni, comunioni, battesimi, lauree, per abbellire case, locali o chiese.

Insomma, la donna è a completa disposizione di coloro che necessitano di creazioni floreali meravigliose. Le sue mani magiche sono in grado di realizzare lavori fantastici. Apprezzata infatti nell’ambiente della Roma bene, Noemi è anche piuttosto conosciuta.

Dunque la Bocchi svolge un lavoro completamente diverso dal Pupone e soprattutto dall’ex moglie di quest’ultimo, Ilary Blasi. Non ha mai avuto nulla a che fare col mondo dello spettacolo, Noemi, pur avendo sposato un uomo molto famoso.

Il suo ex marito è Mario Caucci, manager del Tivoli calcio e anche CEO della Caucci Marble, con il quale ha due figli. Ha sempre condotto una vita lussuosa e agiata e ora che con Caucci è finita, Noemi è pronta a voltare pagina e a diventare la nuova signora Totti.