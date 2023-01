Noah Schnapp di Stranger Things e il coming out sui social

Sembra proprio che l’attore di stranger Things, serie amatissima su Netflix, abbia finalmente fatto coming out. Il luogo scelto è la piattaforma di Tik Tok, dove l’attore ha deciso di registrare un video uscendo finalmente allo scoperto. In pochi secondi tutto il mondo ha finalmente potuto conoscere realmente Noah Schnapp, che si è fatto coraggio e ha ammesso di essere gay alla sua famiglia e i suoi amici. Pubblicandolo sul social però ha deciso di condividere questa notizia anche con tutti i suoi fan.

Noah Schnapp, attore conosciuto per aver interpretato Will Bayern nella serie Netflix Stranger Things, ha finalmente fatto coming out. Il diciottenne ha pubblicato ieri sul suo profilo Twitter un video con la scritta “Quando finalmente sono riuscito a confessare ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo la paura per 18 anni e tutto ciò che mi hanno detto è stato “Lo sappiamo“”.

Nel video che dura pochi secondi, il giovane ragazzo ha ironizzato sulla notizia utilizzando un trend del momento. Nella didascalia poi ammette di essersi sentito effettivamente molto vicino alla figura interpretata nella serie tv scrivendo “Sono molto più simile a Will di quanto pensassi”.

Il famoso è amatissimo attore, conosciuto per avere interpretato Will Bayern nella serie di Netflix Stranger Things ha deciso di fare coming out sui social. il diciottenne diventato famoso dopo l’uscita della serie, ha finalmente ammesso di essere gay. Per sdrammatizzare si è paragonato all’attore che ha interpretato anche nella quarta stagione . Durante le riprese Infatti è stato trattato il tema dell’omosessualità, che verrà ripresa poi anche nella quinta stagione.

Senza ombra di dubbio la stagione che si è conclusa questa estate ha lasciato tutti col fiato sospeso, ed è stata inoltre una delle più intriganti registrate fino adesso. Con l’ingresso del personaggi di Vecna infatti è stato possibile dare vita alle avventure di Hopkins e ora si attende la quinta stagione.

Sembra infatti che le riprese inizieranno a marzo di quest’anno e siamo tutti in attesa di scoprire come si concluderà Stranger Things. Purtroppo però non potremo saperlo fino al 2024. Ai fan quindi non resta che aspettare, mentre alcune indiscrezioni iniziano a girare.

L‘ultima stagione che abbiamo potuto vedere sulla piattaforma di streaming, aveva come tema centrale quello delle pene d’amore. Sembra però a soffrire di più sia proprio Will. In varie scene infatti i fan hanno notato che tra Will e Mike ci sia qualcosa di più oltre una semplice amicizia.

Il fratellastro di Unidici infatti, sembra essere quasi geloso del rapporto che ha con Mike e sembra anche soffrire quando i due riescono, dopo tante peripezie, a riavvicinarsi di nuovo. Chissà se nella quinta stagione ci saranno delle evoluzioni in questa vicenda d’amore e chissà se Will riuscirà ad esprimere i suoi reali sentimenti.

L’amata star di Stranger Things ieri sera ha deciso di fare coming out sulla sua piattaforma di Tik tok. Oltre al video che conferma le voci che giravano sul conto di Noah Schnapp, la didascalia non lascia spazio all’immaginazione. “Credo di essere più simile a Will di quanto pensassi”, queste le parole del giovane attore.

Noah ha deciso infatti di uscire allo scoperto sia con i suoi parenti amici che con i suoi fan. La piattaforma scelta è quella di Tik Tok dove l’attore è molto seguito. Giravano diverse voci sull’omosessualità dell’interprete di Will, ed ora è arrivata finalmente la conferma. Il ragazzo infatti è riuscito a mettere da parte la paura e a dire la verità sul suo conto. Vedremo ora se nella prossima stagione anche Will riuscirà ad esprimere i suoi sentimenti.