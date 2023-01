Bonus 200 euro torna anche nel 2023: i requisiti per riceverlo sul conto

Un lieto ritorno del bonus 200 euro anche nel 2023, ma sono solo questi soggetti con determinati requisiti che lo riceveranno a gennaio.

Il 2023 è inziato con una serie di notizie molto interessanti sul fronte del bonus, infatti sembra proprio che il Governo Meloni al momento non abbia fatto un passo indietro rimettendoli sul tavolo. Alcuni sono presi in eredità dal Governo Draghi, altri sono stati rielaborati con migliorie e poi ci sono quelli nuovi ancora da conoscere. Nel dettaglio, c’è un ritorno che piacerà sicuramente a questa categoria in particolare: si parla del bonus 200 euro ma solo se si hanno questi requisiti.

Bonus 200 euro di gennaio, quali sono i requisiti

Il bonus 200 euro è un lieto ritorno, preso in eredità dal vecchio Governo Draghi e messo ancora a disposizione di alcuni soggetti. Il Governo Meloni ha pensato di estenderlo a tutti coloro che non hanno ancora potuto averlo sul conto corrente, per svariate motivazioni. In questo caso si parla di una sola categoria e di requisiti specifici da rispettare.

La categoria di cui si parla sono i collaboratori sportivi che hanno avuto l’indennità per la pandemia da Covid e adesso hanno diritto ad un bonus automatico una tantum. Come si evince, il 21 dicembre 2022 sono stati ricevuti tutti quanti i dati inviati dall’INPS necessari per l’individuazione dei soggetti aventi diritto.

Dopo una lunga attesa, l’Ente ha lavorato per presentare una serie di dati che hanno portato al risultato. Era doveroso dover verificare chi tra i collaboratori sportivi avesse già ottenuto il bonus o meno. Sport e Salute – attraverso una nota ufficiale – ha dichiarato che da prima di Natale è partito l’accredito relativo al pagamento di questo bonus da 200 euro.

Ma attenzione, tutti i soggetti che hanno dovuto cambiare modalità di accredito avrebbero dovuto comunicarlo entro e non oltre il 29 dicembre 2022 – pena il mancato ricevimento della somma dovuta.

Hanno diritto alla somma tutti i collaboratori sportivi che hanno beneficiato di una delle varie indennità Covid che sono stati previsti all’epoca, dal Governo Draghi. Tutti questi soggetti – nel periodo di emergenza – hanno cessato la loro attività o ridotto i rapporti di collaborazione.

Quando si riceverà il bonus 200 euro?

Tutti i collaboratori sportivi che hanno effettuato tutte le manovre per tempo, dovrebbero aver ricevuto il bonus 200 euro oppure lo riceveranno entro questi primi mesi del nuovo anno. Al contrario, tutti gli altri soggetti si ritroveranno a dover svolgere una serie di procedure per ricevere questo pagamento una tantum.

Il sito stesso ha indicato tutte le modalità per andare a cambiare i dati e come fare, seppur non nei tempi previsti dalla legge italiana. In linea generale, il bonus 200 euro per i collaboratori sportivi è stato pagato già dal 22 dicembre 2022 e continuerà l’accredito nei prossimi mesi del 2023. Chi non ha effettuato il cambio di IBAN – ove necessario – riceverà l’accredito ma solo sui canali che sono stati indicati.