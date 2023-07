“Niente mancia perché…”, cameriere trova un messaggio insolito sullo scontrino

Cameriere trova un messaggio insolito sullo scontrino. Ecco che cosa dei clienti gli hanno voluto comunicare rifiutandosi di dargli la mancia. La foto curiosa fa il giro del mondo.

Messaggio insolito su uno scontrino. Ecco che cosa è accaduto ad un cameriere durante il suo turno di lavoro: per lui niente mancia. Scopriamo perché e che cosa dei clienti gli hanno rinfacciato.

La storia del cameriere fa arrabbiare tutto il mondo

La cattiveria umana non conosce limiti e lo sa bene un giovane cameriere americano che durante il suo turno di lavoro al Madison’s restaurant nel Wisconsin, si ritrova ad affrontare una situazione davvero spiacevole.

Tanti sono i giovani che, soprattutto nel periodo estivo, decidono di lavorare come camerieri per guadagnare un po’ di soldi. Mentre per alcuni è solo un’occupazione saltuaria, per altri invece è un lavoro a tutti gli effetti.

Molti svolgono questa professione tutto l’anno lavorando, con tanti sacrifici, in alcuni locali di lusso e anche piuttosto famosi. È il caso di questo giovane che ha deciso di rimanere anonimo ma di far conoscere comunque a tutto il mondo la sua storia.

Che cosa gli è successo? Durante il suo turno di lavoro, dei clienti si sono rifiutati di lasciargli la mancia. La ragione però è davvero assurda. Ecco che cosa il giovane cameriere è stato costretto a leggere sullo scontrino.

Cameriere trova un messaggio insolito sullo scontrino: ecco il testo

Ciò che è accaduto a questo giovane cameriere americano è davvero incredibile e vergognoso. Alcuni clienti si sono rifiutati di dargli la mancia lasciandogli un messaggio sullo scontrino.

Sapete per quale ragione il ragazzo non ha ottenuto quanto gli spettava? Perché è omosessuale. Esattamente così, avete letto bene. Ecco il messaggio insolito che il cameriere trova sullo scontrino:

“Il servizio è stato buono ma non diamo la mancia agli omosessuali peccatori”.

Questo commento omofobo ha attirato l’attenzione di Eric Salzwedel, co-fondatore della Do Good Wisconsin, una associazione no profit che da anni combatte per l’affermazione dei diritti, ancora oggi calpestati, della comunità gay e LGBT.

Questa la foto dello scontrino che ha fatto il giro del mondo:

Come si può leggere, il conto da pagare è di 143 dollari e, secondo il sistema americano dei tips, ovvero delle mance che devono avere i camerieri, il giovane avrebbe dovuto ricevere 28 dollari di mancia, cosa che non è successa per via del suo orientamento sessuale.

Questa storia ha suscitato scalpore e sgomento, scuotendo gli animi di tanti che si sono schierati dalla parte del giovane cameriere. Per fortuna l’essere umano, quando vuole, è capace anche di mostrare generosità e rispetto ed ecco che succede qualcosa di inaspettato e imprevedibile.

Ben 250 persone si sono presentate al Madison’s restaurant e hanno lasciato al cameriere una mancia di 4500 dollari! Il ragazzo non ha voluto mostrare il suo volto pubblicamente per proteggere la sua privacy ma attraverso l’associazione Do Good Wisconsin, ha fatto sapere di essere grato per il meraviglioso gesto fatto nei suoi confronti da tanti estranei.