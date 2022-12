New York: stato d’emergenza e diversi morti per la super-tempesta

Più di 2.300 voli cancellati per l’arrivo di questa super-tempesta. Tanti i disagi i ritardi e la paura che questa tempesta sta trascinando con sé. Molti gli americani che hanno dovuto cancellare il proprio viaggio per motivi di sicurezza. New York ha infatti avviato lo stato di emergenza e sembra che oltre ai tanti disagi si siano registrate delle vittime della tempesta.

New York, la Georgia, il Kentucky, il Missouri, il Maryland, in North Carolina e l’Oklahoma hanno ufficialmente dichiarato lo stato di emergenza in quanto la tempesta d’inverno delle prossime ore preoccupa molto. Sarà una tempesta senza precedenti e le raccomandazioni sono molte.

Tanti i voli cancellati in previsione del “bomb cyclone” o come lo chiamano in molti “snowmaggedon”. Insomma, la situazione è molto delicata e si stanno prendendo tutte le precauzioni del caso. Nonostante ciò si sono già registrate delle vittime. Vediamo insieme cosa sta succedendo.

La tempesta d’inverno

In arrivo perciò la tempesta d’inverno per far scattare lo stato di emergenza a New York e non solo. Sono infatti previste temperature a dir poco glaciali, che toccheranno addirittura il punte di meno 57 gradi. Le zone montuose come quella del Wyoming sono ovviamente più le più colpite.

Per precauzione sono stati cancellati più di 2.300 voli, portando enormi disagi per i tanti americani in partenza per queste feste di Natale. I meteorologi hanno confermato che è in arrivo un terrificante ciclone che porterà gelo e disagi.

A quanto pare tutto ciò si verifica quando la pressione atmosferica scende velocemente durante una forte tempesta come quella che è adesso in atto. Sono proprio loro che avvertono che a breve ci sarà un “ ciclone bomba”, che potrebbe dare il via ad una bufera di neve. In merito ha parlato anche il presidente Joe Biden, avvertendo tutti gli americani di non sottovalutare questa tempesta in arrivo.

Ci sono 9 morti per tempesta invernale

L’ondata di maltempo e gelo che si è scagliata sugli Stati Uniti ha causato finora grossi disagi e almeno nove morti. A confermare tutto è la CNN, che ha riportato il numero dei decessi fino ad oggi. Sembra infatti che la tempesta oltre al freddo, abbia portato via con sé 9 vite. I decessi sono tutti avvenuti al volante a causa delle strade ghiacciate e della neve.

Il freddo e il vento che si sta registrando in queste ore, continua incessantemente a rallentare i mezzi di trasporto in tutti gli Stati Uniti. Buffalo è di certo l’epicentro della tempesta con neve e venti che raggiungono addirittura i 127,14 chilometri all’ora.

Il vento, le abbondanti nevicate e il freddo gelido, renderanno questo Natale 2022 per milioni di persone, certamente il più freddo degli ultimi 40 anni. Causerà inoltre disagio e malumore in questi giorni di festa. Questo tipo di evento climatico, a quanto riportato dai meteorologi, si verifica solo una volta in una generazione.