Alberto Matano, avete mai visto dove vive? Meglio di un hotel a 5 stelle | FOTO

Avete mai visto la casa di Alberto Matano? È una abitazione bellissima ed è molto più elegante di un albergo a cinque stelle.

È uno dei presentatori più amati della televisione italiana, affascinante e forbito riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico che sia per argomenti seri o per quelli divertenti. Della sua vita privata non ama raccontare molto, anche se ha reso partecipi del suo matrimonio da favola con l’uomo della sua vita. Non è tutto, infatti Matano ama condividere piccoli tratti della sua vita quotidiana su Instagram ed è proprio da quegli scatti che i più curiosi hanno potuto vedere dove vive: ha una casa da sogno.

Alberto Matano, un presentatore di successo

È uno dei presentatori televisivi tra i più amati del panorama Rai e non solo. Un uomo che negli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie a contenuti di successo, che trattano di cronaca – attualità unendo qualche nota di gossip.

Un uomo concreto e professionale, riesce a mantenere l’attenzione su un argomento anche dopo ore di diretta. Per quanto riguarda la sua vita privata, Matano è sempre stato un uomo attento alla sua privacy e non gradisce divulgare troppe informazioni.

Ha sempre preferito mantenere i due aspetti della sua vita distaccati, da una parte la professione che lo mette a contatto con il pubblico e dell’altra la sua vita privata.

Negli ultimi tempi ha comunque voluto fare una piccola eccezione, condividendo il suo amore e il suo matrimonio. Ha deciso di fare un coming out pubblico e mostrare il bellissimo giorno del suo matrimonio – officiato dalla sua amica Mara Venier – con l’amore della sua Riccardo un avvocato di successo.

Dove vive Alberto Matano: una casa più bella di un cinque stelle

Alberto Matano adora condividere momenti di vita normale all’interno della sua abitazione, dove si può vedere chiaramente quanti dettagli eleganti abbiano pensato lui e suo marito. Ovviamente, si tratta di foto definite “normali” dove non c’è alcuna ostentazione ma solo la gioia di voler fermare nel tempo un momento della giornata.

Alberto e Riccardo sono comunque una coppia riservata e sono i follower ad aver riconosciuto dei dettagli sulla dimora a Roma, che si affaccia sui pini secolari. È sicuramente un appartamento ampia dalla metratura media che si affaccia – come anticipato – su una distesa verde e silenziosa. Il terrazzo è impreziosito dal parquet e da un piccolo salottino dove i coniugi amano fare colazione, aperitivo oppure cene con gli amici. Notiamo inoltre che non manca la zona dove tenersi in forma, oltre che altri ambienti luminosi dove rilassarsi e leggere uno dei libri presenti nella libreria immensa e ricca del salotto.

La cucina è dotata di ogni tipo di attrezzatura moderna, con fornelli in ghisa e un ambiente caldo oltre che accogliente. Matano ama cucinare e lo si nota anche dagli scatti che posta sul suo profilo di Instagram.

Una attenzione particolare agli oggetti di design che colpiscono nel segno e che danno un tocco moderno all’arredamento scelto.