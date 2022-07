New York, lo scheletro di un Gorgosauro all’asta per milioni di dollari

Questo mese a New York verrà messo all’asta un oggetto davvero particolare: uno scheletro di un dinosauro che vale milioni di dollari.

La famosa casa d’aste di New York Sotheby’s ha organizzato un’asta dedicata alla storia naturale, un evento unico che metterà in vendita un esemplare davvero prestigioso.

Si tratta dello scheletro di un dinosauro, vissuto milioni e milioni di anni fa, un pezzo davvero pregiato come non se ne erano mai visti prima. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Lo scheletro di un dinosauro all’asta a New York, il suo valore è davvero alto

Un pezzo davvero raro all’asta da Sotheby’s a New York dalla fine del mese: lo scheletro di un Gorgosauro, parente stretto del famoso T-Rex.

Si tratta di un fossile integro che ha ben 76 milioni di anni, l’unico esemplare del suo genere disponibile per la vendita privata. Il prossimo 28 luglio, questo verrà messo all’asta per la cifra di 8 milioni di dollari.

Il fossile di dinosauro è alto più di 3 metri e lungo oltre 6 metri, gigantesco e unico nel suo genere. Lo scheletro di Gorgosauro è stato trovato nel letto del fiume Judith vicino a Havre, nel Montana, nel 2018.

La scoperta è stata davvero eccezionale, possibile solo a causa della rarità del materiale di Gorgosauro trovato negli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai portavoce di Sotheby’s.

Cassandra Hatton, Global Head of Science and Popular di Sotheby’s, ha detto di essere davvero felice di quest’opportunità, in quanto nella sua carriera è la prima volta che un oggetto all’asta le suscita tale meraviglia e fascino come questo esemplare.

Le caratteristiche di un Gorgosauro, il parente stretto del Tirranosauro Rex

Secondo gli studi effettuati sull’esemplare, il Gorgosauro, il cui nome si traduce come lucertola “feroce” o “terrificante”, vagava per quelli che oggi sono gli Stati Uniti occidentali e il Canada durante il tardo Cretaceo, circa 10 milioni di anni prima del suo parente, il Tyrannosaurus rex.

Le caratteristiche distintive del Gorgosauro includono la sua grande testa, dozzine di denti curvi e seghettati e piccoli arti anteriori a due dita. Inoltre, il suo peso poteva arrivare quasi a 2 tonnellate, se si parla di esemplari maschi.

Tra l’altro, il Gorgosauro è uno dei dinosauri di cui si sono trovati più fossili fino ad ora, con la prima scoperta che risale al 1913, nei pressi di Alberta in Canada, fatta dallo studioso Charles M. Sternberg.

Questo esemplare che sarà in vendita da Sotheby’s è uno dei pochi ritrovati integri, ecco perché è così unico e viene stimato per milioni di dollari.