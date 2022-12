Netflix, troppi abusi: dopo l’inserimento delle pubblicità arriva anche il blocco delle password condivise

Netflix, gigante dello streaming, ha calcolato che circa 100 milioni di utenti utilizzano account altrui.

È per questo che nel 2023 la piattaforma di streaming metterà delle restrizioni per quanto riguarda le password condivise.

Netflix, troppi abusi: nel 2023 arriva il blocco delle password condivise

Uno dei primi slogan di Netflix, quello che ha portato il gigante dello streaming nelle case di oltre 200 milioni di persone, recitava: ‘l’amore è condividere una password’. È arrivato però il momento di prendere atto del fatto che l’amore eterno non esiste. O almeno è ciò di cui si stanno convincendo coloro che stanno al vertice della piattaforma streaming più popolare al mondo, che sono stufi di assistere ad una proliferazione decisamente incontrollata da parte di utenti a sbafo.

Lo hanno scritto recentemente che la possibilità di trasferire un profilo Netflix non è altro che un preambolo per il blocco della condivisione delle password. Così la società statunitense di streaming ha annunciato che all’inizio del 2023 arriveranno novità per quanto riguarda la condivisione della password e dalle parole si passerà ufficialmente ai fatti. Si legge infatti nei documenti finanziari di Netflix, società fondata da Marc Randolph e Reed Hastings:

“offriremo la possibilità agli utenti di trasferire il loro profilo Netflix sul proprio account e per i condivisori di gestire i loro dispositivi più facilmente e creare sotto-account”.

Netflix, nell’ultimo trimestre, ha visto salire la quota degli abbonati di 2,4 milioni, arrivando ad un totale di 223,09 milioni di utenti. Questo evento ha convinto la società a rivalutare la sua politica riguardo le condivisioni delle password (che per anni è stata usata per attirare potenziali abbonati) con dei test condotti in questi ultimi mesi in Cile, Costa Rica e Perù che hanno richiesto un pagamento extra per tutti gli account secondari utilizzati fuori dal nucleo familiare.

L’ultima novità di Netflix, messa in atto in Italia dal 3 novembre 2022 , è stata l’aggiunta del piano con pubblicità al costo di 5,49 euro al mese. Piano che serve per evitare l’assalto nel servizio streaming concorrente e portare così nuovi abbonati in casa Netflix, che vede l’incremento di 4,5 milioni di utenti nell’ultimo periodo dell’anno 2022. La società conclude poi affermando: