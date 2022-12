Recap 2022 di Instagram permette di realizzare un reel, utilizzando i migliori post dell’anno che sta per concludersi.

L’anno 2022 sta volgendo al termine e Instagram ha tutte l’intenzioni di festeggiare con i propri utenti. Per l’occasione, la piattaforma propone 4 nuovi modelli di Reel, che permettono di creare un riepilogo del proprio anno, sotto forma di video verticale. Come ricorderete, Instagram ha lanciato l’opzione dei modelli la scorsa estate, per incoraggiare gli utenti a creare più video sulla sua piattaforma. Di seguito, vi illustriamo come realizzare un reel di riepilogo del 2022, con i passaggi descritti nel dettaglio, al fine di realizzare un video perfetto che l’anno che sta per concludersi.

Instagram Recap 2022, per creare un video riepilogo dell’anno che volge al termine

Dopo le Stories del 2021, quest’anno sono i Reel ad essere sotto i riflettori su Instagram. Il popolare social network ha lanciato un’ulteriore novità, chiamata Recap 2022, che permette agli utenti di realizzare reel, in cui inserire un riepilogo dell’anno che sta volgendo al termine, usando i nove migliori post degli ultimi 365 giorni.

Come creare un Reel che riassuma il tuo anno 2022? Instagram offre 4 modelli, accompagnati da diverse voci fuori campo, create da celebrità appositamente per l’occasione: il rapper Bad Bunny, l’attrice Priah Ferguson, DJ Khaled e il rapper Badshah.

A seconda del modello scelto, si devono aggiungere almeno tre contenuti (tra video o foto), per un massimo di 21 contenuti. Ci sono diverse operazione da eseguire per realizzare il reel perfetto che riassuma l’anno 2022.

Come realizzare il riepilogo dell’anno 2022 sul social

Ecco i passaggi da compiere, nel dettaglio, per realizzare un Recap 2022 su Instagram e pubblicare il reel:

Aprire alla home di Instagram e fare clic sull’icona Reel, situata nella parte inferiore centrale dello schermo;

Toccare l'icona della fotocamera nell'angolo in alto a destra;

Fare clic sulla scheda Modelli , che appare nel menu in basso, quindi scorrere verso destra per scegliere tra i 4 modelli disponibili per poi selezionare Usa modello;

Sostituire i contenuti di Instagram con i propri contenuti (foto o video), poi farer clic su Avanti;

In questo modo, si avrà accesso a un’anteprima del Reel creato. Fare di nuovo clic su Avanti, aggiungere le informazioni necessarie (didascalia, tag di persone o luoghi, ecc) e, infine, premere Condividi. Il nostro Reel apparirà sul nostro profilo e nel feed dei nostri seguaci.

Non vi resta che aprire l’app e provare questa nuova funzione dedicata all’anno che sta per salutarci.