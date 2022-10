Alle 10:03 è finito lo stranissimo Gp del Giappone. Una gara, quella del circuito di Suzuka, stoppata dalla bandiera rossa al terzo giro e ripresa dopo due ore. A vincere è stato il solito Max Verstappen, grazie al quale è anche matematicamente campione del mondo per la seconda volta.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, arriva subito dopo ma viene penalizzato di cinque secondi per aver tagliato l’ultima chicane, e quindi in seconda posizione arriva il compagno di scuderia dell’olandese, Sergio Perez. L’altro pilota della Rossa di Maranello, Carlos Sainz, che nella griglia di partenza era terzo, proprio davanti al messicano, sbatte subito contro il muro e finisce la gara prima del tempo.

Nel Gp di Giappone Verstappen vince anche il Mondiale

Alle 7 ora italiana, tutto è pronto nel circuito di Suzuka, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1. Ai nastri di partenza, Max Verstappen con la sua Red Bull scattano un po’ più avanti di Charles Leclerc e la sua Ferrari, in terza e quarta posizione, invece, ci sono Carlos Sainz, l’altro ferrarista, e Sergio Perez, il compagno di scuderia dell’olandese. Tutto come nelle gerarchie, quasi, della classifica.

La stessa classifica che dice che al campione del mondo in carica basterebbero otto punti di vantaggio sul monegasco per bissare il successo dello scorso anno, o al massimo vincere con il giro veloce. Eppure l’incidente al terzo giro dello spagnolo della Rossa di Maranello e la pioggia hanno cambiato le carte in tavola. Bandiera rossa e corsa anche contro il tempo: alle 10:02 finisce tutto.

LAP 3/53 🔴 RED FLAG 🔴 Drivers return to the pit lane as the rain intensifies #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/T06GMC6msw — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Verstappen vince la gara, il monegasco arriva secondo davanti a Perez, ma una penalizzazione di cinque secondi per il ferrarista cambia ancora tutto. Leclerc, infatti, arrivato terzo, consente anche al pilota Red Bull di vincere matematicamente anche il secondo titolo consecutivo, a quattro Gp della fine. Insomma: piove davvero sul bagnato per la Rossa di Maranello e per Charles, che scivola al terzo posto nella classifica generale dei piloti.