Antonino Cannavacciuolo, com’era a 20 anni? Faceva innamorare tutte | FOTO

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati e apprezzati, non soltanto in Italia ma anche fuori dal nostro bel Paese. Omone grande e grosso, l’avete mai visto a 20 anni? Vi sorprenderà, era davvero bellissimo.

Il gigante buono della cucina, Antonino Cannavacciuolo, a vent’anni era una persona completamente diversa da oggi e non solo per una questione anagrafica. Vi mostriamo un suo scatto da giovanissimo, rimarrete senza parole.

Antonino Cannavacciuolo, lo chef che ha conquistato il mondo

Omone grande, grosso e barbuto, con un aspetto severo, in realtà, Antonino Cannavacciuolo è una pasta di pane, volendo utilizzare un’espressione tipica dell’ambiente culinario.

Lui che della cucina, la sua passione più grande da sempre, ne ha fatto un mestiere, oggi è considerato tra gli chef ma anche tra i personaggi televisivi più amati della ristorazione e del piccolo schermo italiano.

Nato a Vico Equense in provincia di Napoli, nel 1975, si è fatto strada da solo a suon di sacrifici per affermarsi nel mondo della ristorazione. Con forza e tenacia è riuscito a conquistare il suo obiettivo e oggi è uno chef di grande successo.

La sua bravura nel mondo gastronomico lo ha portato non soltanto ad essere il proprietario e il gestore di locali famosi in tutta Italia e nel mondo, ma a prendere parte anche a programmi televisivi che trattano proprio di cucina.

Nel 2015, per esempio, inizia la sua avventura a MasterChef Italia insieme a Carlo Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, programma questo che lo condurrà ancora di più al successo.

Antonino oggi è un uomo maturo, un marito e un papà felice e sicuramente una persona soddisfatta. La sua presenza scenica è importante. Cannavacciuolo è un uomo affascinante, questo è indubbio. Ma lo avete visto a vent’anni? Stenterete a credere ai vostri occhi, era davvero bellissimo.

Scatti dal passato: ecco com’era lo chef a 20 anni

Antonino Cannavacciuolo di strada ne ha fatta. Da quando ha iniziato a spadellare nelle piccole cucine sono passati tanti anni e oggi è lui ad essere dirigente, proprietario e gestore di locali famosi non soltanto in Italia ma anche nel mondo.

Nato nel 1975 a Vico Equense, in una realtà non facilissima, ha fatto della sua passione il fulcro della sua vita. Nel mondo culinario ha coinvolto anche la moglie con la quale ha diretto il ristorante Villa Crespi sul Lago d’Orta che ha ben due stelle Michelin.

Prima di diventare conosciuto in Italia e di approdare anche sul piccolo schermo, ha lavorato in altri ristoranti stellati come l’Auberge dell’Ile di Illerausen e presso il Quisisana, il Grand Hotel che nel periodo nel quale inizia Cannavacciuolo a lavorare, era diretto da Gualtiero Marchesi.

La sua cucina è un misto di culture e di tradizioni. Antonino Cannavacciuolo ha saputo raccogliere le origini sue, quelle meridionali e quelle della moglie Cinzia, proveniente dal nord Italia, fondendo sapori culinari diversi nei suoi menù.

Ciò che però rende Antonino un uomo di grande successo, non è soltanto il suo talento ma anche la sua grande umanità. Lui, che a primo impatto potrebbe sembrare severo anche per la sua importante stazza, in realtà è un omone buono e dal cuore grande.

Lo avete mai visto da giovanissimo? Lo chef Antonino ha pochi scatti del suo passato che ha reso pubblici ma uno ve lo vogliamo mostrare. Nello scatto poco sotto, potete vedere un giovane Cannavacciuolo che ha da poco compiuto vent’anni.

L’omone si lascia immortalare mentre indossa la sua uniforme preferita, quella da chef. Se facciamo il confronto, un prima e un dopo, possiamo dire che in realtà, a parte qualche chilo in meno, Antonino ieri come oggi è uguale. Il suo viso dolce e i suoi occhioni sono gli stessi che hanno fatto innamorare tutta Italia. In ogni caso, a vent’anni era davvero un bocconcino.