Nell’aspettativa di vita, l’Italia supera i valori medi dell’Europa

Sale l’aspettativa di vita nel nostro Paese, dopo gli anni di pandemia che ci avevano fatto temere il peggio. In alcune Regioni d’Italia sale più che in altre, vediamo insieme quali sono.

In Trentino, ma anche in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna l’aspettativa di vita arriva a 83 anni in media. Il contrasto con i dati dell’Unione Europea.

Aspettativa di vita, l’Italia va oltre

Una vera e propria controtendenza quella dell’Italia in materia di aspettative di vita. Se nell’Unione Europea, per il secondo anno dopo l’inizio della pandemia, la stessa aspettativa è calata tornando indietro di 10 anni, l’Italia invece va avanti e sale in alto.

In Europa, nel 2021, i dati avevano portato ad osservare che l’aspettativa di vita era intorno agli 80 anni, lo stesso dato del 2020. Mentre nel 2019 era di 81 anni. Ma, andando a guardare dieci anni addietro, ovvero nel 2012, ritorna nuovamente lo stesso dato: in Europa, aspettativa di vita ferma a 80 anni. invece di evolversi, si è stabilizzata e, anzi, regredita di 10 anni.

Ad essere in controtendenza è, però, l’Italia. Il nostro Paese va avanti ed alza l’asticella della sua aspettativa di vita. Se nel 2020 quanto nel 2021 si attestava sugli 82 anni e, addirittura, prima del Covid, lo era a 83 di anni, oggi in alcune zone d’Italia si torna a toccare il record del 2019, a discapito di tutto ciò che è successo proprio durante la pandemia.

Il nostra Paese è, difatti, uno con i più alti numeri di aspettative di vita d’Europa. Nella maggior parte delle regioni del Nord, in testa le province di Trento e Bolzano, i numeri toccano gli 83 anni, ma anche in regioni come la Sardegna, l’Umbria, la Toscana e le Marche, questo valore si attesta preponderante e, in alcuni casi, viene anche superato.

Le Regioni con le loro, rispettive, aspettative di vita

Ci sono altri due Paesi che, in Europa, hanno un’alta aspettativa di vita come l’Italia e sono la Svezia (con i suoi 83,1 anni) e la Spagna (con i suoi 83,3). Immediatamente dopo c’è il Lussemburgo (con i suoi 82,7 anni). E’ l’Est Europa, invece, a fare i conti con una bassa aspettativa di vita: paesi come la Lettonia (con 73 anni), la Romania (con 72 anni) e la Bulgaria (con 71 anni) sono quelli con i valori più bassi.

Ma entrando nello specifico del nostro Paese, come dicevamo, quasi tutto il Nord Italia attesta un’aspettativa di vita ben agganciata agli 83 anni, ad eccezione di Friuli Venezia Giulia e Piemonte che, invece, si fermano ad 82 anni. La provincia di Trento è quella con il valore più alto: 84 anni.

Regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, le Marche e l’Umbria vedono la loro aspettativa di vita ben salda sulla media degli 83 anni. Il Lazio, la Liguria, la Valle d’Aosta, la Sardegna, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata si attestano sugli 82 anni. Seguono la Calabria e la Sicilia con 81 anni, fanalino di coda è la Campania con i suoi 80 anni.

In Europa, come dicevamo, la città dove l’aspettativa di vita è più alta è quella di Madrid, con i suoi 85 anni.