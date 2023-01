Ne basta davvero poco per far brillare come non mai qualsiasi tipo di pavimento

Avere un pavimento pulito e brillante non è così facile come sembra. Perché bisogna mettere in conto anche diversi fattori, come quello ecologico. Purtroppo, utilizzare sempre i soliti detersivi chimici non è la soluzione: scopriamo come fare.

Svolgere le faccende domestiche ormai è diventato sempre più complicato. Perché il costo dei detersivi sono aumentati, arrivando a dei prezzi assurdi e non solo. Purtroppo la maggior parte dei prodotti che compriamo al supermercato sono dannosi per l’ambiente e possono anche provocare alcune irritazioni.

Come far brillare i pavimenti: tutti i dettagli

Dite addio a tutti quei prodotti chimici che comprate al supermercato e iniziate a realizzare in casa dei detersivi naturali che non siano dannosi per l’ambiente o per la vostra salute. Inoltre, risparmierete tantissimi soldi, dato che tutti gli ingredienti naturali che utilizzerete li troverete facilmente in casa.

Pulire il pavimento in modo ecologico è molto semplice. Inoltre, il risultato sarà grandioso, perché grazie a questo rimedio che vi stiamo per svelare riuscirete ad ottenere qualsiasi tipo di pavimento pulito e brillante. In poche mosse, avrete una casa veramente splendente. Il procedimento è facile e veloce: scopriamo come fare.

Il procedimento per un pavimento brillante

Per ottenere qualsiasi tipo di pavimento brillante e privo di germi vi serviranno pochissimi ingredienti. L’elemento principale è proprio il sapone di Marsiglia per pavimenti. Viene maggiormente utilizzato per il lavaggio dei vestiti, ma è ottimo anche per pulire a terra.

Il procedimento è veramente semplice, innanzitutto preparate l’occorrente. Per la precisione, vi servirà: un contenitore da 1 litro, 3 cucchiai di bicarbonato di sodio, un po’ d’acqua e tre cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie.

Iniziate a squagliare le scaglie di sapone a bagnomaria e quando sarà completamente sciolto, cercate di raffreddarlo. Poi, versate il bicarbonato di sodio, girate il composto e mettete tutto in un contenitore di plastica da un litro e aggiungete l’acqua.

Il vostro detersivo per pavimenti naturale sarà pronto per essere utilizzato. Dovrete solamente riempire un secchio di acqua calda e versare almeno un tappo e mezzo di detergente. Sin da subito noterete un risultato incredibile. Tutto lo sporco andrà via e i germi spariranno in poco tempo.

Se desiderate un profumo più intenso, aggiungete qualche goccia di olio essenziale. Invece, per una maggiore brillantezza versate qualche goccia di aceto bianco. E’ vero che pulire e lucidare il pavimento è veramente difficile, però in questa maniera risulterà molto facile.

Questo metodo è adatto ad ogni tipo di pavimento, però è sempre consigliato provare qualche goccia di prodotto su una zona nascosto, in modo da evitare di rovinare il pavimento. Senza troppi sforzi avrete una casa veramente brillante . Ma il lato positivo è che potrete dire finalmente addio a tutti quei dannosi prodotti chimici.