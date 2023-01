Frosinone: bambino di 10 anni scende dallo scuolabus e viene investito

Un bambino di 10 anni che stava scendendo dallo scuolabus, a Frosinone, è stato investito e ora è gravissimo al Bambino Gesù di Roma.

La vicenda è accaduta a Pignataro Interamma, comune di poco più di 200 abitanti, che poche ore fa è stato sconvolto da questo dramma stradale che ora tiene tutti con il fiato sospeso perché il piccolo lotta contro la morte.

Bambino investito a Frosinone

Un bambino di 10 anni potrebbe essere la prossima vittima di una tragedia stradale ma i medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma stanno facendo di tutto per salvargli la vita.

Sono ore cruciali per il piccolo che oggi, scendendo da uno scuolabus nella frazione di Pignataro Interamma, è stato investito da un’auto. Centrato in pieno e sbalzato a diversi metri impattando violentemente sull’asfalto, il bambino è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Testimoni oculari della terribile vicenda sono state diverse persone che lo hanno soccorso, così come ha fatto il conducente della vettura. Si tratta di una donna di 30 anni residente in zona.

Dall’ospedale pediatrico di Roma, uno dei migliori e da cui arrivano da tutto il mondo, non trapelano informazioni e sebbene diversi specialisti seguano il piccolo, le sue condizioni sono gravi e tutti pregano che possa salvarsi, a partire dai familiari che non lo abbandonano mai e sono sempre davanti l suo letto di ospedale.

Le indagini

A indagare sul fatto sono i Carabinieri di Pontecorvo, che hanno subito ascoltato l’automobilista per capire cosa sia successo e tentare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Dalle prime informazioni trapelate sembra che il bambino sia sceso dallo scuolabus e dopo aver fatto alcuni giri intorno al mezzo ha improvvisamente attraversato la strada sfuggendo agli occhi degli adulti presenti, venendo così investito dalla donna che non ha fatto in tempo a frenare ed evitare l’impatto.

Nella zona dove è avvenuto il sinistro, ci troviamo in aperta campagna e non ci sono strisce pedonali, certo è che avendo visto lo scuolabus probabilmente la donna avrebbe dovuto viaggiare a una velocità minore.

Per lei appare scontata la denuncia e, ricevuta la prima informativa, la Procura di Cassino aprirà un fascicolo.

Al momento è stata sottoposta al fermo da parte dei Carabinieri per rispondere ad alcune domande, inoltre gli agenti hanno ascoltato anche il conducente del mezzo scolastico e gli altri presenti al momento in cui questo si è fermato per far scendere i piccoli passeggeri.